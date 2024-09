Dacia conquista tutti: vendute 1 milione di auto GPL, la maggior parte in Italia

Dacia sta conquistando il mercato europeo. A dimostrarlo anche i recenti dati di vendita relativi al mesi di agosto 2024, dove la Sandero si è piazzata in prima posizione superando anche la tanto “temuta” Tesla Model Y. La casa automobilistica romena offre sul mercato veicoli a prezzi molto accessibili e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La strategia della casa automobilistica, parte del Gruppo Renault, sembra essere quella giusta. Dacia ha appena annunciato di aver venduto 1 milione di veicoli a GPL, di cui 370.000 solo in Italia.

Dacia, il suo successo è dovuto anche ai veicoli GPL

Il marchio ha sviluppato il propulsore ECO-G100 per garantire le massime prestazioni proprio quando viene utilizzato il GPL. Generalmente, le motorizzazioni bi-fuel danno il meglio a benzina. Il motore eroga 10 CV e 10 Nm di coppia in più quando funziona a GPL, arrivando ad una coppia massima di 170 Nm già da 2.000 giri/min. Rispetto alla benzina, il GPL risparmia un 10% di CO2.

Dacia produce questo motore da ben 14 anni e lo propone su tutti i suoi veicoli, ad eccezione della Spring. Il serbatoio del GPL è alloggiato al posto della ruota di scorta e non toglie spazio alla capacità del bagagliaio. Con la doppia alimentazione, la nuova Dacia Duster arriva a 1.400 km di autonomia con il pieno di GPL e benzina. Sebbene il conducente può scegliere in autonomia quale carburante utilizzare, i veicoli Dacia utilizzano prima il GPL e passano automaticamente alla benzina quando la prima alimentazione è terminata. Ad eccezione della Dacia Jogger, che monta un serbatoio da 40 litri, gli altri veicoli offrono serbatoi da 50 litri.

La casa automobilistica ha affermato che 3 clienti su 4 scelgono questa motorizzazione in fase d’acquisto. Considerando che al momento (24 Settembre 2024) il prezzo medio del GPL in Italia è di 0,713 €/litro, non è difficile immaginare il motivo del successo di questi veicoli. Il prossimo mese si aggiungerà alla gamma anche la Dacia Bigster, il SUV più grande che la casa automobilistica abbia mai realizzato.