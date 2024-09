Auto a GPL superano elettriche e ibride plug-in in Italia: i modelli più venduti nel 2024

Nei giorni scorsi Dacia ha annunciato di aver venduto 1 milione di veicoli GPL, di cui un terzo soltanto in Italia. Possiamo quindi affermare che i veicoli GPL sono molto apprezzati dagli automobilisti italiani. Si tratta di una valida alternativa per chi non intende spendere troppo sia per i rifornimenti, che per l’acquisto di un veicolo, generalmente più economico con questa alimentazione. Nel momento in cui scriviamo l’articolo, il prezzo medio del GPL in Italia è di 0,716 €/litro. Secondo quanto riportano i dati UNRAE, la quota di mercato di questa alimentazione ad agosto 2024 ha raggiunto il 10,6%, non lontano dal diesel.

Dacia, vendite di auto GPL in aumento: le preferite dagli italiani

Considerando i dati dall’inizio del 2024, il GPL ha raggiunto una quota di mercato del 9,4%, superando di gran lunga auto elettriche e plug-in sommate. Il diesel, invece, come dicevamo prima, ha una quota di mercato del 14,3%, in continuo calo dall’inizio dell’anno. Dacia, in particolare, si conferma “regina” del GPL grazie a veicoli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

La casa automobilistica romena, infatti, ha dichiarato che 3 automobilisti su 4 scelgono questa alimentazione in fase d’acquisto. Ciò si traduce in quasi 50.000 auto nella Top 10 della classifica di auto GPL dall’inizio del 2024. Considerando che le auto vendute in questo periodo sono state 103.214, il risultato può essere più che soddisfacente.

Tra meno di un mese si aggiungerà alla gamma anche un nuovo SUV, il più grande mai realizzato dall’azienda: la Dacia Bigster. La “sorella maggiore” di Dacia Duster sarà presentata al Salone dell’Auto di Parigi 2024, che si terrà dal 14 al 20 ottobre. Negli ultimi giorni sono stati pubblicate nuove foto spia in vista del debutto ufficiale. Anche in questo caso non mancherà una versione GPL, tra le altre. Ecco le auto GPL più vendute in Italia da gennaio da agosto 2024.