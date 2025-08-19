Dacia, come sarà la versione più potente e (davvero) off-road della gamma Duster

Il marchio Dacia, com’è noto, parte integrante del Gruppo Renault, continua a raccogliere consensi nel mercato europeo grazie alla sua terza generazione di Duster, introdotta nel 2024. I numeri parlano chiaro con un incremento del 9% rispetto allo scorso anno di presenza commerciale nel Vecchio Continente. Un risultato che conferma il successo del SUV compatto e alimenta la volontà della casa madre di ampliare ulteriormente la gamma.

In un’intervista rilasciata alla rivista Drive, Julien Ferri, product manager della Duster, ha anticipato lo sviluppo di una nuova versione del modello, più potente e dal carattere fortemente ispirato al mondo del rally Dakar.

Questa inedita variante si distinguerà per una serie di dettagli estetici mirati: inserti colorati, pneumatici specifici per il fuoristrada e una linea più aggressiva rispetto alle versioni tradizionali. Ma le novità non si fermano al design. Il futuro Duster 4×4 integrerà infatti un sistema ibrido, con un motore elettrico dedicato all’asse posteriore, capace di garantire maggiore aderenza e versatilità su terreni accidentati.

Le prime immagini dei prototipi di collaudo sono già circolate a inizio anno, mostrando le potenzialità di questo schema definito “ibrido 4×4”. Grazie alla presenza del motore elettrico sul retrotreno, la vettura disporrà di sospensioni indipendenti e di più modalità di guida dedicate all’off-road. Tuttavia, le più recenti normative ambientali europee limiteranno incrementi significativi in termini di potenza e coppia.

Oggi la Dacia Duster è disponibile in tre varianti principali: Eco-G 100, con motore 1.0 turbo tre cilindri bifuel benzina/GPL da 100 CV, Hybrid 140, che combina un quattro cilindri da 1,6 litri con motore elettrico e batteria da 1,2 kWh, per una potenza complessiva di 141 CV e TCe 130 mild hybrid, l’unica versione attuale con trazione integrale, spinta da un 1.2 turbo benzina a tre cilindri con sistema a 48 volt.

La nuova Duster 4×4 ibrida, più orientata al fuoristrada, dovrebbe debuttare con il restyling di metà carriera. Nonostante la data ufficiale non sia stata ancora resa nota, è probabile che il lancio commerciale avvenga entro i prossimi due anni. Dacia punta così non solo a consolidare il successo del Duster, ma anche a rafforzare la propria immagine come marchio capace di unire lo spirito avventuroso in modo accessibile.