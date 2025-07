Dacia Jogger 2026: ecco le prime immagini del restyling in arrivo

Il restyling della Dacia Jogger è stato avvistato in pieno giorno e senza camuffature. Il modello è stato fotografato durante le riprese di uno spot pubblicitario, anticipando così il debutto ufficiale previsto entro la fine dell’anno, in contemporanea con la nuova Sandero.

Nuova Dacia Jogger 2026: il restyling si mostra senza veli

Le immagini rivelano un frontale profondamente rivisto, con nuovi gruppi ottici, griglia, paraurti e fendinebbia che seguono la più recente filosofia stilistica del marchio. Non a caso, il design anteriore sarà condiviso con quello della nuova Sandero, come già emerso da precedenti indiscrezioni.

Si tratta di un restyling di metà ciclo, pensato per mantenere la Jogger competitiva anche nella seconda parte della sua carriera commerciale. Le novità riguarderanno anche l’abitacolo, che diventa più digitale e connesso grazie a un nuovo display touch di maggiori dimensioni, compatibile con l’ultima versione del sistema di infotainment. Presente anche un nuovo volante multifunzione, già visto su altri modelli come la Duster.

Sotto il cofano ci saranno aggiornamenti importanti. Verrà confermata la versione full hybrid (HEV), già presente nella gamma, ma con ottimizzazioni mirate a migliorarne prestazioni ed efficienza. Tra le novità attese anche il debutto del motore 1.2 TCe mild hybrid (MHEV) a tre cilindri, oltre alle consuete varianti bifuel a GPL.

La presentazione ufficiale della nuova Dacia Jogger, insieme alla Sandero, è attesa per settembre al Salone dell’Auto di Monaco 2025. Il lancio commerciale avverrà poco dopo, con le prime consegne previste per l’inizio del 2026. Non si esclude che, vista la fuga di immagini, Dacia possa anticipare la diffusione delle prime foto ufficiali.