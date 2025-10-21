BMW i3, la rinascita: 900 km di autonomia (e una sorella a benzina) per battere tutti

L’attesa per la BMW i3 di nuova generazione, prevista per il 2026, è carica di aspettative, soprattutto perché, a differenza della sua antesignana monovolume hi-tech, questa sarà essenzialmente la versione completamente elettrica della prossima Serie 3. E se l’obiettivo di BMW è riconquistare lo scettro del segmento premium, i numeri preliminari sembrano degni di una scommessa azzardata ma molto credibile.

Advertisement

L’amministratore delegato di BMW, Oliver Zipse, ha infatti confermato che la vettura non rinnegherà le sue radici, mantenendo una versione con motore a combustione interna (appunto, la classica Serie 3), come l’elettrica basata sulla piattaforma flessibile CLAR. Ma è la versione a batteria, la i3, a far drizzare le orecchie agli entusiasti e, cinicamente, agli scettici.

Advertisement

Le versioni più in alto nella gamma i3 promettono un’autonomia WLTP che potrebbe toccare i 900 km, un valore che, se confermato al lancio, spazzerebbe via l’ansia da ricarica come un fastidioso ricordo.

Le specifiche tecniche trapelate parlano di prestazioni brutali, con le versioni a trazione integrale che dovrebbero accelerare da 0 a 100 km/h in soli quattro secondi, anche se l’apice delle prestazioni è riservato alla variante i3 M60 xDrive. Con una potenza stimata intorno ai 630 cavalli, questa belva elettrica mira a infrangere la barriera dei 3,5 secondi nello sprint 0-100 km/h, sostenuta da sospensioni e telaio messi a punto per mantenere l’agilità del marchio.

A completare il quadro, la tecnologia di ricarica sarà altrettanto impressionante. La i3 supporterà la ricarica rapida CC a 300-400 kW, promettendo di recuperare fino a 350 km di autonomia in appena 10 minuti. Questa velocità di ricarica è una vera dichiarazione di guerra al mondo dei distributori di benzina e delle colonnine lente.

Advertisement

Dietro le quinte, si mormora anche dell’imminente debutto di una batteria allo stato solido in grado di garantire fino a 1.000 km di autonomia, un progresso che, se incorporato nel ciclo di vita della i3, potrebbe ridefinire il concetto di auto elettrica a lungo raggio. Ma è una storia di cui parleremo più concretamente solo dopo il 2027.