Dacia pensa a un camper? Ecco come potrebbe essere

Negli ultimi anni il mercato dei camper ha visto un aumento della domanda. Sempre più automobilisti hanno riscoperto il piacere di viaggiare in libertà, lontano dalle rotte tradizionali. In questo contesto, non sorprende che ogni anno facciano il giro del web render che alimentano il sogno di un camper accessibile targato Dacia.

Dacia Sandman: come viene immaginato il camper dell’azienda

Tra i render più interessanti in circolazione c’è quello del Dacia Sandman, un camper che piacerebbe molto agli appassionati del marchio e non solo. Di recente, un nuovo video pubblicato dal canale YouTube AutomagzHD ha riacceso le fantasie, mostrando un veicolo dallo stile retro-futuristico. Ma anche in questo caso, si tratta di una creazione generata da intelligenza artificiale.

Sebbene il progetto di un vero camper Dacia non sia ancora realtà, non si tratta di un’ipotesi così improbabile. Attualmente, nella gamma Dacia manca un vero veicolo commerciale, ma la casa madre Renault dispone già di furgoni come il Trafic e il Master, che potrebbero diventare una solida base per un camper a marchio Dacia. Nissan ha già sperimentato questa strada, trasformando il suo Primastar nel camper “Seaside by Dethleffs”.

Tuttavia, le immagini circolate mostrano un modello con una configurazione poco coerente con la filosofia di Dacia, orientata a veicoli semplici, robusti e dal prezzo contenuto. Se mai arrivasse sul mercato, un camper Dacia sarebbe probabilmente una versione più essenziale e simile a un van attrezzato che a un motorhome tradizionale. Secondo le stime più realistiche, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 50.000 euro. Sicuramente più alto delle aspettative di consumatori abituati ai prezzi di Dacia.

In attesa di eventuali sviluppi, Dacia propone già soluzioni per chi ama viaggiare all’aperto. I modelli Jogger e Duster possono essere equipaggiati con un kit che include una tenda e un modulo da campeggio, in grado di trasformare l’auto in un comodo spazio per due persone. Il nuovo CEO di Renault ha già affermato che per continuare a vendere veicoli accessibili, Dacia dovrà tagliare i costi. Probabile, dunque, con un camper a marchio Dacia non arriverà sul mercato. Almeno, non per il momento.