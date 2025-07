Dacia sfida tutti con un’auto sotto i 18.000 euro, la city car pronta in meno di un anno

Dacia, il marchio ormai da anni noto per l’approccio pragmatico e conveniente alla mobilità, si prepara a lanciare un nuovo modello 100% elettrico dal prezzo ultra competitivo, probabilmente sotto i 18.000 euro.

L’auto, il cui sviluppo è stato annunciato all’inizio del 2025, sarà pronta in tempi record, con un ciclo di progettazione di soli 16 mesi, significativamente più rapido rispetto ai 21 mesi impiegati dalla Renault Twingo.

Nel corso della conferenza stampa dedicata ai risultati finanziari del primo semestre 2025, Frank Marotte, vicepresidente vendite e marketing di Dacia, ha confermato ad Auto Express l’impegno del marchio nel rafforzare la propria presenza nel segmento dei veicoli elettrici a batteria. Marotte ha dichiarato: “Continuiamo a lavorare sul nuovo modello anticipato da Luca de Meo e condivideremo ulteriori dettagli nei prossimi mesi. I tempi saranno brevi”.

Luca de Meo, ex CEO del Gruppo Renault, aveva affermato che la nuova vettura sarebbe stata progettata per essere competitiva anche contro i produttori cinesi e promette di mantenere l’identità Dacia, fatta di concretezza, rapporto qualità-prezzo e profitti sostenibili.

Il debutto ufficiale del nuovo modello è previsto per l’estate del 2026. Basata sulla piattaforma AmpR Small del gruppo Renault, questa nuova city car offrirà un’autonomia superiore ai 225 km della Dacia Spring, pur rimanendo focalizzata sull’utilizzo urbano. Si prevede una configurazione compatta, con cinque porte e quattro posti, ideale per la mobilità cittadina e per chi cerca efficienza a costi contenuti.

Nel breve periodo, questa nuova elettrica verrà commercializzata accanto all’attuale Dacia Spring, prodotta in Cina. Tuttavia, con l’inasprimento dei dazi europei sui veicoli cinesi, che potrebbero toccare il 35%, la nuova elettrica compatta potrebbe anche sostituire la Spring in Europa e nel Regno Unito. La piccola elettrica Dacia arriverà sul mercato europeo molto presto, ancora una volta per consegnare al marchio di casa Renault una rinnoovata solida posizione nel segmento delle elettriche accessibili.