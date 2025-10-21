Nuova Fiat Fastback: l’erede di Tipo manterrà la filosofia “value for money”

Come vi abbiamo scritto in un altro articolo ieri Fiat Tipo sta per dire addio. A giugno dell’anno prossimo infatti la produzione del modello cesserà del tutto. Questo secondo quanto dichiarato dal CEO di Tofas Cengiz Elordu, nel corso di un’intervista al canale turco CNBC-e. Il dirigente della fabbrica ha però fornito un’altra notizia molto interessante e cioè che a Bursa dove veniva prodotta la Tipo arriverà un altro modello che non sarà una nuova generazione della Tipo ma un veicolo del tutto nuovo: un SUV o forse un Crossover. Si dovrebbe trattare della nuova Fiat Fastback anche se al momento non vi sono ancora notizie ufficiali.

Sarà la nuova Fiat Fastback l’erede di Tipo che a breve uscirà di produzione?

Elordu ha svelato che la futura erede della Fiat Tipo non sarà più una berlina o una compatta, ma un SUV o crossover inedito, scelta che segue la tendenza del mercato verso le carrozzerie rialzate. Sebbene i dettagli tecnici e stilistici restino sconosciuti, è quasi certo che la produzione continuerà in Turchia, dove la collaborazione con Tofaş e Koç Holding rimarrà centrale per i piani industriali di Stellantis. Per la verità in passato era stato detto che la nuova Fiat Fastback sarebbe stata prodotta in Marocco e che in Turchia sarebbe arrivato un veicolo commerciale. Queste dichiarazioni però fanno pensare che forse qualcosa potrebbe essere cambiato nelle strategie di Fiat a meno che non si tratta di un altro modello diverso dalla nuova Fiat Fastback e anche dalla Fiat Grizzly.

Nuova Fiat Tipo SUV

Ad ogni modo pur cambiando radicalmente forma, la nuova vettura che arriverà al posto di Fiat Tipo manterrà la filosofia “value for money” che ha decretato il successo della Tipo, con oltre 700.000 unità prodotte in dieci anni. Il modello ha rappresentato per Fiat un’auto concreta, spaziosa e accessibile, ma le vendite recenti segnalano il fine corsa. Con la sua sostituta, attesa tra il 2026 e il 2027, Fiat apre una nuova fase strategica, abbandonando le berline tradizionali per rafforzare la propria immagine globale con un SUV più moderno e competitivo. Vedremo dunque con il nuovo piano industriale di Fiat che notizie arriveranno a proposito dello stabilimento Tofas di Bursa e del modello di Fiat che vi verrà fabbricato in futuro.