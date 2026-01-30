Dacia C-Neo, ecco come potrebbe essere la nuova station wagon rialzata

Negli ultimi mesi il nuovo progetto firmato Dacia è stato avvistato più volte durante i test su strada. Al momento conosciuta come C-Neo, questo modello sarà praticamente una station wagon rialzata pensata soprattutto per la praticità. Un’auto che punta su spazio e funzionalità senza inutili eccessi stilistici.

Advertisement

A dare un’idea più chiara di come potrebbe presentarsi ci hanno pensato i render di Kolesa, realizzati partendo dalle più recenti foto spia. Le immagini mostrano una vettura dal design coerente con il linguaggio Dacia attuale, con un frontale fedele agli altri modelli più recenti, maniglie tradizionali, una linea del tetto appena inclinata nella parte finale e un posteriore semplice ma moderno. I gruppi ottici posteriori hanno un’impostazione piuttosto tecnologica, mentre il portellone resta pulito, con una zona targa ben integrata nel paraurti.

Advertisement

Come da tradizione Dacia, non manca una certa attenzione all’aspetto “avventuroso”. L’assetto è piuttosto rialzato, con ampie protezioni in plastica lungo la parte bassa della carrozzeria e scudi sottoscocca anteriori e posteriori. Tutto lascia intendere che la C-Neo strizzerà l’occhio a chi cerca un’auto versatile, adatta sia all’uso quotidiano sia ai viaggi.

La nuova Dacia C-Neo poggerà sulla piattaforma CMF-B, la stessa già utilizzata da modelli come Jogger, Sandero, Duster, Logan e Bigster. Per quanto riguarda i motori, l’offerta dovrebbe includere versioni benzina, mild hybrid, full hybrid e varianti a GPL, in linea con l’approccio pragmatico del marchio.

L’obiettivo del nuovo modello è quello di inserirsi nel segmento delle station wagon compatte europee, andando a sfidare vetture come Skoda Octavia Wagon o Toyota Corolla Touring Sports, ma con un posizionamento più accessibile sul piano del prezzo. Proprio questo potrebbe rappresentare il suo principale punto di forza. Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, e non sarà l’unica novità del 2026.