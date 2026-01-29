Facebook Twitter Instagram Youtube

Porsche 718, l’ibrido che non doveva esistere ma che tutti volevano

Porsche voleva saltare il fosso, cavalcare l’onda green, mandare in pensione il boxer. Poi qualcuno a Zuffenhausen ha guardato i numeri delle vendite.
Ippolito VdiIppolito Visconti
29 Gennaio 2026
porsche-718-boxster render porsche-718-boxster render

Porsche si è presa tutto il tempo del mondo per capire cosa fare della nuova generazione di 718 Cayman e Boxster. Anni di sviluppo, mesi di test camuffati sotto mimetiche allucinanti, render che circolano su Instagram grazie ad autori appassionati e preparati come Avarvarii, e alla fine una decisione che sa di resa: il motore a combustione interna resta. Certo, con un pizzico di assistenza elettrica per far contenti i burocrati europei e tenere sotto controllo emissioni e consumi.

Advertisement
porsche-718-boxster render

Il piano iniziale era chiaro, lo ricordiamo bene, quasi con sofferenza, 718 completamente elettrica. Porsche voleva saltare il fosso, cavalcare l’onda green, mandare in pensione il boxer. Poi qualcuno a Zuffenhausen ha guardato i numeri delle vendite, ha fatto due conti, e ha capito che forse gli appassionati di motori boxer non erano pronti a rinunciare al rombo per un ronzio. Così il marchio tedesco ha fatto dietrofront, e questa è probabilmente la migliore notizia dell’anno.

Advertisement

Le versioni elettriche arriveranno comunque, con motore singolo e trazione posteriore per i modelli base, e doppio motore con trazione integrale per le varianti top. Si parla di accelerazioni sotto i quattro secondi da 0 a 100 km/h, il che è impressionante ma non compensa l’assenza di suono.

Poi ci sono le GT4 RS e Spyder RS, quelle che contano davvero. Si vocifera che monteranno lo stesso boxer biturbo da 3,6 litri con assistenza elettrica della 911 GTS, con 532 CV e 610 Nm di coppia, in faccia alla noia elettrica. Le attuali versioni erogano 493 CV e 450 Nm, raggiungono i 100 km/h in 3,2 secondi e toccano i 307 km/h per la Cayman e i 300 km/h per la Boxster. La nuova generazione dovrebbe fare anche meglio.

porsche-718-boxster render

La presentazione è prevista entro la fine dell’anno. Intanto i render continuano a circolare, tutti con quella carrozzeria sinuosa, quei fari anteriori e posteriori nuovi, e soprattutto quei due grandi terminali di scarico ovali che urlano qualcosa di forte, chiaro e rassicurante.

LinkedInTelegramWhatsApp