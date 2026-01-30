Abarth annuncia novità alla gamma di 600e in UK

Nel Regno Unito Abarth amplia e aggiorna la sua gamma 600e, introducendo due nuovi allestimenti: il Turismo, modello d’ingresso, e il Competizione, versione top di gamma. Queste novità prendono il posto della precedente Abarth 600e e della serie limitata di lancio Scorpionissima, portando freschezza e prestazioni al brand sportivo italiano.

L’Abarth 600e Turismo è pensata per chi cerca sportività accessibile nel quotidiano, con 240 CV e un prezzo di partenza di 33.995 sterline, offrendo un’esperienza di guida divertente e dinamica senza rinunciare all’inconfondibile stile Abarth.

Al vertice della gamma si posiziona l’Abarth 600e Competizione, che unisce potenza e prestazioni al massimo livello, incarnando il DNA racing del marchio. Questo allestimento sostituisce la Scorpionissima e ha un prezzo di listino di 37.995 sterline, confermando l’impegno di Abarth nel proporre auto elettriche ad alte prestazioni che mantengono la sportività e il carattere distintivo che da sempre contraddistinguono il marchio.

Evoluzione audace ed elettrizzante del marchio, Competizione spinge i confini delle prestazioni e della tecnologia. Alimentata da un motore elettrico da 207 kW, eroga 280 CV e raggiunge una velocità massima di 200 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi.

Competizione segna un significativo passo avanti per il marchio dello Scorpione, con i suoi equipaggiamenti avanzati che catturano l’espressione più estrema delle prestazioni Abarth. Tra le caratteristiche, un differenziale autobloccante Torsen, potenti freni con pinze monoblocco e una suite di componenti sviluppati in stretta collaborazione con Stellantis Motorsport. Molti di questi elementi derivano direttamente dalle corse, progettati con un unico scopo: offrire pura adrenalina al volante.

Ogni componente riflette il suo DNA racing. I dischi e le pinze anteriori ventilati Alcon offrono una migliore resistenza al fading e una maggiore stabilità in frenata, offrendo una sensazione di pedalata decisamente sportiva. I sedili sportivi Sabelt, progettati per il massimo supporto durante la guida dinamica e in pista, combinano una struttura leggera con un’estetica racing evocativa . Gli pneumatici Michelin, sviluppati dalla tecnologia della Formula E, presentano un battistrada a doppia mescola per la massima aderenza, riduzione della rumorosità, maggiore efficienza e migliori prestazioni ambientali.

Esteticamente, la Competizione reinterpreta la tradizione Abarth attraverso una lente audace e moderna. Una nuova e sorprendente livrea bicolore abbina una carrozzeria arancione acceso a un tetto nero a contrasto, esaltandone il look muscoloso e mettendone in risalto la silhouette aerodinamicamente scolpita. Le esclusive grafiche laterali accentuano ulteriormente la sua presenza dinamica. All’interno, l’abitacolo è rivestito in pregiata Alcantara, che conferisce eleganza e un’atmosfera ispirata al mondo delle corse.

La 600e Competizione diventa anche la prima Abarth in assoluto, creata per i “forever young adult” che desiderano prestazioni entusiasmanti senza rinunciare alla praticità o all’esperienza di guida completa.

Costruita sull’avanzata piattaforma Perfo eCMP, un’architettura BEV all’avanguardia sviluppata direttamente dal know-how del motorsport, l’Abarth 600e Competizione è disponibile in una gamma completa di colori di carrozzeria. Mantenendo il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, trae ispirazione dal lavoro pionieristico di Carlo Abarth e proietta con audacia il marchio verso un futuro elettrico.