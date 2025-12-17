Dacia Jogger 2026 apre gli ordini in Italia: dettagli e prezzi

Il miracolo rumeno (con proprietà francese) continua a colpire la concorrenza. Mentre gli altri produttori si interrogano sul destino del proprio elettrico, Dacia apre ufficialmente gli ordini per la Jogger 2026, il modello che ha già umiliato i rivali diventando il veicolo di segmento C più venduto in Francia.

Advertisement

Il successo ora punta dritto all’Italia con una dose di cavalli in più e una tecnologia che, questa volta, include persino la frenata automatica che riconosce le moto. La star della nuova proposta in gamma è la Jogger Hybrid 155. Addio alla vecchia Hybrid 140, la nuova motorizzazione spinge fino a 155 CV con una coppia di 170 Nm.

Advertisement

Nonostante l’aumento di potenza, consumi ed emissioni calano del 10%. Dacia giura che potrete circolare fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica in città. Il tutto a un prezzo di partenza di 25.150 euro per l’allestimento Expression.

Per i fanatici del risparmio, arriva anche la Eco-G 120. Il motore bi-fuel benzina/GPL passa da 100 a 120 CV e, per fermarsi ancora meno a fare rifornimento, il serbatoio GPL cresce fino a 48,8 litri. L’autonomia aumenta adesso del 20%. E se siete stanchi di cambiare marcia, per la prima volta debutta il cambio a doppia frizione a 6 rapporti sulle versioni Extreme e Journey.

Il prezzo d’attacco, anche qui in grado di stupire, è un imbattibile 18.800 euro per la Essential a 5 posti. Una cifra che, seguendo perfettamente la filosofia del brand, offre tanta sostanza e davvero pochi fronzoli.

Advertisement

La Jogger 2026 esordisce anche con il nuovo allestimento Journey. Parliamo di cerchi in lega da 16 pollici, navigazione connessa Media Nav Live, impianto audio Arkamys e sedili e volante riscaldati con sellerie in blu denim. Un tocco di classe per chi vuole l’avventura senza rinunciare al comfort dello smartphone sul caricatore wireless di serie.

Con il nuovo display centrale da 10 pollici e un pacchetto sicurezza che include il controllo dell’attenzione del conducente, la Jogger può non essere quell’alternativa “povera”, ma la scelta intelligente in linea con le normative europee.