Lancia: sembra prendere quota il debutto di un crossover compatto su Smart Car

Il 21 maggio Stellantis svelerà il nuovo piano industriale e verranno anche fatte importanti rivelazioni sui singoli marchi. Tra questi anche Lancia che per il momento oltre alla Ypsilon come certezza ha l’imminente debutto della nuova Gamma. Man mano che passano i giorni e vi avviciniamo al nuovo piano di Stellantis si intensificano le voci che vogliono l’approdo nella futura gamma del marchio di un crossover compatto. Non si sa se al posto della nuova Gamma o oltre come quarto modello. Si dice solo che la data di debutto potrebbe essere la fine del decennio.

Advertisement

Nel futuro di Lancia un crossover compatto su smart car? Non è da escludere

Questo Lancia crossover sarebbe lungo tra i 4,2 e i 4,3 metri e nascerebbe su piattaforma smart car di Stellantis quella che per intenderci viene usata anche da Fiat Grande Panda, Opel Frontera e Citroen C3 e C3 Aircross. La stessa piattaforma sarà usata anche dalle future Giga Panda e Panda Fastback.

Questo futuro modello avrebbe caratteristiche spiccatamente da crossover avrebbe con cose quali protezioni in plastica sui passaruota e sulle zone basse della carrozzeria, l’assetto rialzato, etc. Tutte cose che fanno pensare ad un modello molto versatile quindi non pensato solo per la città come la nuova Ypsilon ma anche per le gite fuori porta.

Advertisement

Il frontale riprende il nuovo linguaggio stilistico introdotto dalla Ypsilon, con il calice luminoso reinterpretato in chiave più imponente e tridimensionale, che dona maggiore presenza su strada e un carattere deciso alla vettura. Grazie all’utilizzo della piattaforma smart car questo ipotetico futuro modelli potrebbe avere una gamma variegata con versioni ibride ed elettriche e prezzi più accessibili che poi sembra essere l’obiettivo della nuova direzione del marchio che infatti introdurrà prestto anche una versione con motore a benzina della Ypsilon.

Qui vi mostriamo un paio di render tra cui in copertina quello del creatore digitale Mirko del Prete che ipotizzano quello che potrebbe essere lo stile di questo presunto, ipotetico futuro modello di Lancia che potrebbe certamente fornire un grosso contributo alle vendite se davvero fosse neio programmi del marchio di Stellantis.