Dacia lancerà due nuovi modelli nel 2026: ecco quali sono

Dopo un anno molto solido sul piano commerciale, Dacia guarda già avanti con ottimismo e prepara un 2026 ricco di novità. Il programma è ambizioso e prevede il debutto di due nuovi modelli, destinati ad ampliare ulteriormente una gamma che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante.

Attualmente l’offerta Dacia comprende Spring, Sandero, Jogger, Duster e Bigster, ma a breve questo elenco si allungherà. Il primo dei nuovi arrivi sarà una citycar elettrica di segmento A, una reinterpretazione Dacia della futura Renault Twingo elettrica, con carrozzeria e stile specifici per il marchio romeno. Questa nuova compatta a batteria è destinata, nel medio periodo, a prendere il posto della Spring, con cui condividerà filosofia e posizionamento, ma con contenuti più moderni.

Il secondo modello in arrivo sarà invece più grande e si collocherà nel segmento C, posizionandosi tra la Duster e la Bigster. Questo modello non sarà elettrico ma punterà su motorizzazioni tradizionali e ibride. È molto probabile che condivida piattaforma e soluzioni tecniche con Bigster e Duster, confermando così una strategia orientata alla massima razionalizzazione dei costi.

Resta ancora da capire quale forma assumerà questo nuovo modello, anche se nei giorni scorsi sono apparsi online alcuni render. Non è escluso che si tratti di un crossover con assetto rialzato, ma con una linea più dinamica e un tetto maggiormente inclinato rispetto alla Bigster. Una sorta di interpretazione più sportiva e compatta, pensata per attrarre chi cerca qualcosa di diverso senza rinunciare alla praticità.

I numeri, del resto, danno ragione alla strategia di Dacia. Nel corso dell’ultimo anno il marchio ha immatricolato in Europa quasi 700.000 vetture, per la precisione 697.408 unità, con una crescita del 3,1 per cento rispetto all’anno precedente. Un risultato che porta il totale delle vendite dal 2004 a oggi oltre la soglia dei 10 milioni di veicoli.

Ancora più significativo il dato relativo al mercato europeo, dove Dacia ha registrato 601.765 immatricolazioni, in aumento del 2,9 per cento su base annua. Nel canale dei privati, il marchio ha raggiunto una quota del 7,9 per cento, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del mercato grazie a una formula basata su prezzi competitivi, contenuti essenziali e una gamma sempre più completa.