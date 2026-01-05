Dacia, da “Cenerentola” a brand riferimento in vent’anni

In circa vent’anni, Dacia ha compiuto un miracolo in un continente complicato e agguerrito come l’Europa. Infatti, dai primi anni Duemila è passata dall’essere un oggetto misterioso venuto dall’Est a rappresentare pilastro del mercato automobilistico, con ben 2 milioni di veicoli venduti nella sola Francia (patria di mamma Renault) dal 2005.

Se all’epoca della prima Logan l’immagine era quella di un marchio “low cost” quasi imbarazzante, quello delle auto rumene che tutti guardano con diffidenza, oggi la realtà è radicalmente diversa. Nel 2025, il brand ha raggiunto una quota di mercato del 7,1% tra autovetture e veicoli commerciali, confermandosi per il quarto anno consecutivo al terzo posto sul podio dei marchi preferiti dai privati nel suo mercato di casa.

Il motore di questa crescita è il duo delle meraviglie rappresentato da Sandero e Duster. La city car Sandero è, da un decennio, l’auto più venduta ai clienti privati in Francia, chiudendo il 2025 con oltre 64.000 immatricolazioni. Non è da meno il Duster, che si conferma il SUV preferito dai privati con più di 36.000 unità. Dati positivi ripetuti anche in molti altri Paesi europei.

A proposito delle preferenze dei connazionali di Renault, il 29% delle vendite sfrutta ancora l’alimentazione Eco-G benzina/GPL, a dimostrazione che il pragmatismo paga ancora molto.

Ma la vera sorpresa del 2025 è stato il Dacia Bigster. Al suo debutto nel segmento C, il grande SUV ha già piazzato oltre 16.000 unità, scalando subito le classifiche di vendita tra le compatte più grandi. Equipaggiato con un nuovo motore ibrido da 1,8 litri e 155 CV, il Bigster segna l’ingresso del marchio in una nuova era di maturità tecnica.

Il futuro prossimo, come annunciato dal Direttore Generale Olivier Mornet, promette un’ulteriore accelerazione. Il 2026 sarà l’anno della vera elettrificazione. La motorizzazione ibrida 155 verrà estesa a tutta la gamma, mentre per gli amanti dell’off-road arriverà l’inedito propulsore ibrido 150 4×4-G.