Dacia, il crossover che farebbe la festa alle altre del segmento C

Qualcuno potrebbe pensare che Dacia si stia rilassando dopo il lancio di Duster e Bigster. Ma non c’è nulla di più lontano dalla realtà per una Casa che non si siede certo sugli allori dopo anni di successi.

Advertisement

Il brand rumeno del Gruppo Renault sta preparando un’imboscata al mercato con il progetto C-Neo, una station wagon crossover avvistata recentemente durante i test nell’Europa meridionale. Vuole sfidare a viso aperto regine del mercato come la Skoda Octavia e la Toyota Corolla, ovviamente in allestimento familiare, puntando sulla consueta ricetta di massima sostanza, prezzo onesto e quel pizzico di “altezza” che non guasta mai.

Advertisement

Il design, anticipato da rendering realistici basati sui più recenti avvistamenti dei paparazzi, mostra proporzioni da station wagon tradizionale ma, come anticipato, con una generosa altezza da terra. Il frontale eredita il look muscoloso dei fratelli maggiori con un cofano spigoloso e fari sottili a LED, mentre il paraurti squadrato e i profili dei passaruota gridano “sono pronta a tutto”. Il lunotto inclinato e lo spoiler posteriore aggiungono un tocco di dinamismo a una carrozzeria che promette un vano di carico generoso e una praticità sempre ben accetta.

Non c’è da aspettarsi uno spazio per sette posti. Quel compito resta alla Jogger. La Dacia C-Neo si concentrerà infatti sull’offrire cinque posti comodi e un bagagliaio a prova di trasloco.

Sotto la pelle, la pietra angolare sarà la piattaforma CMF-B, la stessa che muove modelli come Renault Symbioz e Captur. Questo significa che la gamma di propulsori sarà completa e versatile: aspettatevi versioni a benzina, GPL, mild-hybrid e il collaudato full-hybrid.

Advertisement

All’interno, la filosofia rimane quella dell’onestà: plastiche robuste, dotazione razionale e niente fronzoli inutili che servono solo ad alzare il prezzo. La Dacia C-Neo debutterà ufficialmente l’anno prossimo, pronta a rubare clienti anche a Seat e Hyundai. Potrebbe persino essere venduta come Renault fuori dall’Europa. Di sicuro c’è che farà strage a destra e a manca.