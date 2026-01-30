Peugeot diventa partner ufficiale dei BAFTA

Il marchio Peugeot rafforza la sua presenza nel mondo del cinema. Dopo essere partner dell’Alpe d’Huez Comedy Film Festival e della casa di produzione Pathé, annuncia una partnership a lungo termine con BAFTA, diventando Partner Ufficiale dell’ente indipendente leader mondiale nelle arti. L’accordo supporta i prestigiosi Film, Games e Television Awards, consolidando l’impegno di PEUGEOT nel celebrare creatività, innovazione e design anche sul grande schermo, e offrendo esperienze esclusive che uniscono il piacere della guida alle emozioni del cinema internazionale.

La partnership unisce due marchi iconici uniti dalla comune convinzione di essere creativi, progressisti ed esperienze stimolanti. Radicata nella promessa del marchio Peugeot “Serious About Pleasure”, la collaborazione celebra il potere del design, dei dettagli e dell’innovazione, sia sullo schermo che al volante.

Grazie a questa partnership a lungo termine, Peugeot avrà un ruolo centrale in una vasta gamma di prestigiosi eventi BAFTA ogni anno, tra cui gli iconici EE BAFTA Film Awards, i BAFTA Television Awards con P&O Cruises, i BAFTA Games Awards, i BAFTA TV Craft Awards, i BAFTA Cymru Awards e i BAFTA Scotland Awards.

Nell’ambito della partnership, Peugeot offrirà esperienze premium agli EE BAFTA Film Awards con il supporto dei suoi modelli SUV 3008 e 5008 insieme ad altri modelli della gamma PEUGEOT, offrendo al contempo opportunità attraverso la sua rete di vendita al dettaglio e attivazioni esperienziali.

La partnership di Peugeot con BAFTA è l’ultimo esempio dell’impegno del marchio nel cinema. Con un’identità radicata nell’innovazione, nell’eleganza e in una tradizione eccezionale, la casa francese ha scelto la settima arte come nuovo territorio di espressione. Il piacere è un valore fondamentale per il marchio del leone, sia al volante che durante tutto il percorso di acquisto di un’auto, e il cinema offre l’opportunità perfetta per offrire esperienze uniche e stimolanti ai suoi clienti.

Nicola Dobson, Amministratore Delegato di Peugeit UK, ha dichiarato: “BAFTA rappresenta il meglio in termini di narrazione, artigianato ed eccellenza creativa, e la casa del leone è lieta di collaborare con un marchio che condivide il nostro impegno nel portare piacere a tutti. Questa partnership ci permette di celebrare il piacere che si trova nelle grandi storie, nel design di qualità e nel progresso significativo. PEUGEOT è un marchio moderno che prende sul serio l’esperienza che offre”.