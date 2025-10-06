Dacia, aggiornamenti a raffica per il 2025 sulla gamma dei suoi veicoli più amati

Dacia continua la sua silenziosa e inarrestabile rivoluzione automobilistica, dimostrando che semplicità e innovazione possono convivere, avendo anche un successo notevole nel Vecchio Continente. Il marchio rumeno, da sempre sinonimo di pragmatismo e prezzi onesti, ha deciso di “aggiungere essenzialità all’essenziale”, rinfrescando alcuni dei suoi modelli più venduti, Insomma, si vuole offrire tanto, spendendo il giusto.

Dacia è oggi una realtà consolidata in 44 Paesi, con oltre nove milioni di veicoli venduti. E non parliamo solo di popolarità regionale: nel 2024, la Sandero ha conquistato il titolo di auto più venduta d’Europa. Ora la casa romena è pronta a scrivere un nuovo capitolo, presentando il restyling di metà carriera di quattro modelli chiave: Sandero, Sandero Stepway, Jogger e Logan.

Il look si fa più moderno grazie a una nuova firma luminosa a LED, sia frontale che posteriore, che sostituisce il tradizionale disegno a “Y”. Stepway e Jogger, in particolare, sfoggiano gruppi ottici ridisegnati, paraurti aggiornati e cerchi dal design più grintoso, per un’estetica complessiva più matura e al passo coi tempi.

L’abitacolo, da parte sua, diventa più tecnologico e accogliente. Debutta un display multimediale da 10 pollici, un cruscotto digitale a colori, un nuovo volante multifunzione e perfino un caricatore wireless per smartphone, una chicca che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza su un’auto “low cost”. Nuovi colori come Giallo Ambra e Sandstone aggiungono un tocco di personalità, mentre gli accessori YouClip e i migliorati sistemi di sicurezza completano l’aggiornamento.

Non manca, ovviamente, la componente “verde”. Le versioni Stepway e Jogger adottano protezioni Starkle in plastica riciclata al 20%, non verniciate per ridurre l’impatto ambientale: una scelta economica ed ecologica.

Arrivano tre nuovi motori: il TCe 100 benzina, l’inedito Eco-G 120 GPL con cambio automatico e paddle al volante, e infine il nuovo Hybrid 155, destinato a sostituire il precedente Hybrid 140. Quest’ultimo farà il suo debutto sulla Jogger e, per la prima volta, sulla Sandero Stepway nel quarto trimestre del 2026. Dacia, insomma, continua a portare avanti uno stile contraddistinto da meno chiacchiere e più sostanza.