Dacia Duster e Bigster: debutta l’ibrido GPL 4×4 con 1.500 km di autonomia

Dacia continua a sorprendere con soluzioni che uniscono concretezza e innovazione, introducendo una novità assoluta che debutta su Duster e Bigster: il nuovo Hybrid-G 150 4×4.

Advertisement

Si tratta di un sistema unico che combina motore termico, alimentazione bi-fuel benzina/GPL e trazione integrale elettrificata, offrendo un equilibrio raro tra prestazioni, efficienza e versatilità. Il cuore del progetto è un motore 1.2 turbo mild-hybrid a 48V da 140 CV, abbinato a un propulsore elettrico posteriore da 31 CV. Insieme sprigionano 154 CV complessivi, con una coppia massima di 230 Nm per l’endotermico e fino a 87 Nm per l’elettrico. Una configurazione che permette accelerazioni pronte e un comportamento dinamico adatto a ogni contesto.

Advertisement

Il sistema pensato per Dacia è completato da un cambio automatico a doppia frizione con sei marce e paddle al volante, coordinato con una trasmissione a due rapporti esclusivamente dedicata al motore elettrico posteriore. Questa soluzione inedita consente di sfruttare la massima coppia alle basse velocità, senza sacrificare efficienza alle andature autostradali.

La batteria da 0,84 kWh, autoricaricabile in fase di frenata e decelerazione, permette di viaggiare fino al 60% del tempo in elettrico in scenari urbani. L’autonomia è uno dei punti di forza: grazie ai due serbatoi da 50 litri, la percorrenza dichiarata arriva a 1.500 km nel ciclo WLTP.

I consumi si attestano tra 5,5 e 5,6 l/100 km a benzina e 7,1-7,2 l/100 km a GPL, con emissioni comprese rispettivamente tra 124-126 g/km e 116-118 g/km. Un risultato che rende l’Hybrid-G 150 4×4 una delle opzioni più convenienti in termini di gestione, specie considerando il costo competitivo del GPL in Italia.

Advertisement

La trazione integrale elettrificata segna un salto generazionale. Il motore posteriore entra in azione istantaneamente in caso di perdita di aderenza, ma può disinnestarsi durante la marcia normale per ridurre consumi. A disposizione ci sono sei modalità di guida, Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock e Hill Descent Control, per adattarsi a ogni scenario, dall’asfalto cittadino ai percorsi off-road.

La gamma Dacia Duster si arricchisce anche di nuove motorizzazioni, tutte conformi alla normativa Euro 6e bis: il full hybrid 155 prende il posto del 140, il mild-hybrid sale a 140 CV e l’Eco-G GPL cresce fino a 120 CV.

L’arrivo del nuovo Hybrid-G 150 4×4 è previsto entro la fine del 2025, consolidando la posizione di Duster e Bigster come modelli chiave della strategia Dacia.