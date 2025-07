BYD sfida la nuova Mercedes CLA Shooting Brake con la Song L EV GT: i primi dettagli

BYD continua a far parlare di sé con un flusso costante di novità che alimentano le speculazioni. Molti dei modelli presentati nel mercato cinese hanno buone probabilità di arrivare anche nel Vecchio Continente, trasformando ogni anteprima in una scommessa sull’esportazione futura.

Advertisement

Tra le ultime novità apparse nei documenti ufficiali del Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) c’è la BYD Song L EV GT, una variante inedita del popolare SUV elettrico del marchio, caratterizzata da una carrozzeria shooting brake elegante e sportiva. L’annuncio non sarebbe passato così sotto i riflettori se non fosse arrivato a pochi giorni dalla presentazione della nuova Mercedes CLA Shooting Brake, anch’essa completamente elettrica.

BYD Song L EV GT: la shooting brake elettrica che sfida la nuova Mercedes CLA

Advertisement

È la prima volta che il marchio BYD adotta ufficialmente questo stile di carrozzeria per la gamma Song, sebbene modelli come la Denza N7 o la più recente Denza Z9 GT, appartenenti al brand premium del gruppo, ne condividano le proporzioni e l’impostazione. Se la Z9 GT sembra essere la rivale naturale per la CLA, anche questa nuova Song L EV GT potrebbe ritagliarsi un ruolo rilevante, grazie al suo posizionamento più accessibile.

Lunga 4,84 metri, larga 1,95 e alta 1,56, con un passo di 2,93 metri, la Song L EV GT si presenta come un SUV familiare ad alte prestazioni, reso più dinamico dalla coda spiovente in stile shooting brake. Secondo i dati ufficiali, sarà proposta in tre versioni completamente elettriche: due con singolo motore (228 e 308 CV) e una top di gamma a doppio motore con trazione integrale e potenza complessiva di 523 CV.

Non sono ancora noti i dettagli sulla batteria, ma è confermata l’adozione della tecnologia LFP, ormai standard per il costruttore cinese. Anche i prezzi non dovrebbero discostarsi troppo da quelli dell’attuale Song L EV, che in Cina parte da circa 16.300 euro. Attese anche dotazioni avanzate per la guida assistita, inclusi i sensori LiDAR e una messa a punto più sportiva rispetto alla versione standard.

Advertisement

Se da un lato è probabile che la prima shooting brake elettrica del gruppo a debuttare in Europa sarà la Denza Z9 GT (nonostante i suoi 5,18 metri la pongano in una categoria ben distinta rispetto alla CLA), dall’altro è difficile escludere che BYD possa puntare su carrozzerie simili anche per modelli futuri destinati al mercato europeo. L’interesse crescente verso questi modelli potrebbe infatti favorire l’arrivo di una variante simile anche nel Vecchio Continente.