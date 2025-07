Fiat Grande Panda col prezzo super basso potrebbe cambiare davvero il mercato

Come vi abbiamo scritto ieri sembra ormai vicino l’arrivo di una versione con motore a benzina e cambio manuale di Fiat Grande Panda. Questa variante disporrebbe di un motore a benzina da 1,2 litri da 100 CV e come vi abbiamo scritto ieri potrebbe avere un prezzo inferiore ai 16 mila euro secondo alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Francia. Se questa notizia che sembra davvero molto ma molto probabile fosse confermata ci troveremmo davanti ad un modello dal prezzo super basso che potrebbe diventare un verto best seller in Italia e non solo e potrebbe davvero cambiare il mercato.

Con un prezzo di partenza di meno di 16 mila eruo Fiat Grande Panda potrebbe diventare uno degli assi del mercato

Fiat sta adottando una strategia di posizionamento dei prezzi mirata, in un mercato dove i veicoli nuovi sotto i 16.000 euro sono sempre più rari. Seguendo l’esempio di Stellantis con la Citroën C3, la Fiat mira a offrire una versione accessibile della Grande Panda, rispondendo all’attuale domanda per modelli economici. Nonostante i ritardi nella produzione della Fiat Grande Panda ibrida a Kragujevac, in Serbia, si prevede che la situazione migliori dopo la pausa estiva, con la versione non ibrida prevista per l’apertura degli ordini nel settembre 2025 e le prime consegne entro la fine dell’anno. Con il suo design neo-retrò e il vantaggioso rapporto qualità-prezzo, la Fiat potrebbe soddisfare un ampio mercato, se riuscirà a gestire i volumi di produzione per raggiungere l’obiettivo di 300.000 unità annue dichiarato dall’amministratore delegato Olivier François.

Questo potrebbe essere dunque un vero punto di svolta per Fiat che poi come sappiamo farà debuttare la nuova 500 da 17 mila euro e la nuova Giga Panda che potrebbe partire da 18 – 19 mila euro. Insomma la concorrenza è avvisata, sarà difficile superare la casa torinese con il rapporto qualità prezzo.