Nuova Alfetta: se fosse l’erede di Tonale tante cose inizierebbero ad avere senso

Si parla da diversi anni di una nuova Alfetta. Anche l’ex CEO del biscione Imparato aveva accennato al ritorno di un modello con questo nome alcuni anni fa. Inoltre il famoso modello che sarà prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium internamente è stato soprannominato Alfetta. Questo ci porta a pensare che potrebbe essere proprio questa vettura l’erede di Tonale nella gamma del Biscione dal 2027 in poi. Le nostre ovviamente sono semplici supposizioni ma la cosa avrebbe assolutamente senso.

Nuova Alfetta: potrebbe essere lei l’erede di Tonale con produzione a Melfi?

Del resto sulla continuità di Tonale ci sono dei dubbi già da diverso tempo. Più volte ci è capitato di sentir dire che una nuova Alfa Romeo Tonale non sarebbe poi così certa nonostante si parli di una sua erede da tempo. Questo riporta in auge la nuova Alfetta come sua erede. Le idee più chiare in proposito le avremo entro fine anno quanto il CEO Santo Ficili svelerà il nuovo piano della casa automobilistica del biscione come promesso di recente in una intervista radio.

Del resto più volte in passato è stato detto che l’erede di Tonale sarà un’auto molto diversa molto più sportiva e in linea con quella che è la storia e la tradizione di Alfa Romeo. Questo spiegherebbe anche il perchè del restyling dell’attuale Tonale entro fine anno. E’ probabile infatti che trattandosi di due auto diverse le due vetture continuerebbero ad essere commercializzate insieme per qualche anno prima dela definitiva uscita di scena di Tonale.

Ipotesi sicuramente suggestiva quella di una nuova Alfetta che ovviamente non tornerebbe nelle vesti della sua antenata ma di una fastback con coda tronca lunghezza intorno ai 4,6 metri, assetto ribassato e una versione top di gamma Quadrifoglio capace di far battere il cuore dei fan del biscione.