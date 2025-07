Nuova Fiat Pandina: potrebbe avere un prezzo super basso spaventando persino Dacia e le cinesi

Nei prossimi anni arriverà l’erede dell’attuale Fiat Panda. Ci riferiamo alla nuova Fiat Pandina confermata nello stabilimento di Pomigliano entro il 2030. Ci sono comunque buone probabilità che la vettura possa arrivare anche 1 o 2 anni prima. La piattaforma sarà la stessa della futura generazione di Fiat 500. Quello che in tanti si stanno domandando in queste ore è quello che sarà il prezzo di partenza di questa auto alla luce del fatto che abbiamo saputo che presto arriverà una versione di Fiat Grande Panda con motore a benzina da 100 cavalli e cambio automatico da meno di 16 mila euro.

Nuova Fiat Pandina che prezzo avrà se la Grande Panda parte da meno di 16 mila euro?

La nuova Fiat Pandina come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, dunque avrà un prezzo super basso nella sua versione entry level con motore a benzina. Ipotizziamo un prezzo inferiore ai 14 mila euro per la versione base. Questo grazie alle nuove tecnologie che permettono a Fiat di ridurre il prezzo mantenendo una buona qualità complessiva. La formula insomma sarà la stessa della Grande Panda ma nei prossimi anni sarà perfezionata ulteriormente. In questo modo la nuova Fiat Pandina sarà competitiva con la concorrenza comprese Dacia e anche le city car delle case automobilistiche cinesi che nei prossimi anni imperverseranno sempre di più nel mercato auto d’Europa.

Di nuova Fiat Pandina sappiamo che rimarrà più o meno con le stesse dimensioni di oggi. La vettura avrà però uno stile molto diverso rispetto al modello attuale omaggiando la prima generazione degli anni ’80 ma anche la nuova Fiat Grande Panda che rappresenterà un vero e proprio punto di riferimento stilistico per tutta la futura famiglia di auto “Panda” a cominciare da Giga Panda e proseguendo anche con la nuova Fastback e la nuova Fiat Strada.