Alfa Romeo lancia in UK EV Grant per rendere più agevole l’accesso all’elettrico

Alfa Romeo in UK ha annunciato l’introduzione dell’Alfa Romeo EV Grant, disponibile da oggi, che offre ai clienti uno sconto di 1.500 sterline su tutti i modelli Junior Elettrica, tra cui il modello top di gamma Veloce da 280 CV e la serie speciale Intensa.

Alfa Romeo Junior Elettrica, Speciale, Intensa e la top di gamma Veloce da 280 CV sono tutte idonee per l’EV Grant

L’incentivo Alfa Romeo EV Grant rende l’entusiasmante mondo della guida elettrica ancora più accessibile con uno sconto di £1.500 sul prezzo di listino (OTR). Questo incentivo è ora disponibile in aggiunta alle offerte commerciali esistenti, tra cui il TAEG dello 0% sull’acquisto con contratto personale e un caricabatterie domestico per veicoli elettrici in omaggio e l’installazione standard in ambito residenziale. La prima auto completamente elettrica di Alfa Romeo, Junior, ha i requisiti per ricevere l’Alfa Romeo EV Grant, che offre agli acquirenti privati di auto nuove un risparmio di 1.500 sterline su tutte le versioni (Elettrica, Speciale, Intensa e Veloce).

Jules Tilstone, Amministratore Delegato di Alfa Romeo UK, ha dichiarato: “Per sottolineare l’impegno di Alfa Romeo nel rendere l’elettrificazione più accessibile, vogliamo supportare i clienti con il nostro EV Grant. Tutta la nostra gamma Junior completamente elettrica è ora più interessante che mai grazie a questo incentivo, che insieme alle nostre attuali offerte commerciali, contribuirà a incoraggiare gli automobilisti britannici a intraprendere il loro viaggio elettrico”. Junior è sportiva nell’anima, compatta nelle dimensioni e italiana a prima vista. Disponibile con due livelli di potenza: 156 CV e autonomia fino a 400 km (WLTP) o Veloce da 280 CV con autonomia fino a 335 km (WLTP). Entrambe le versioni incarnano il DNA sportivo Alfa Romeo.

La Junior Elettrica, con un prezzo a partire da £32.405 OTR con l’Alfa Romeo EV Grant, con una potenza di 156 CV, è dotata di cerchi in lega aerodinamica diamantati da 18 pollici, fari e luci posteriori a LED, calotte degli specchietti retrovisori nere lucide, tergicristalli con sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori. All’interno, sedili Icona in tessuto nero/blu, illuminazione ambientale a otto colori che evidenzia le bocchette di ventilazione e il tunnel centrale, un quadro strumenti Cannocchiale configurabile da 10,25 pollici, uno schermo centrale da 10,25 pollici orientato al conducente con Apple CarPlay™ e Android Auto™ wireless e sedili posteriori abbattibili 60/40. I sistemi di sicurezza di serie includono il Cruise Control Adattivo, la Frenata Automatica di Emergenza e il sistema di risposta alle emergenze e-Call. Keyless go, una pompa di calore e un caricabatterie di bordo da 11 kW completano le specifiche di serie.

La Junior Elettrica Speciale, disponibile a partire da £34.205 con l’Alfa Romeo EV Grant, aggiunge cerchi in lega Petali da 18 pollici, uno Scudetto nero diamantato e vetri posteriori oscurati per un look ancora più sportivo. All’interno, il volante in pelle e i sedili anteriori riscaldati, con regolazione elettrica a sei vie e funzione massaggio per il conducente, contribuiscono a garantire comfort e stile. Ulteriori dotazioni di sicurezza includono il mantenimento della corsia di marcia e l’assistenza al traffico, la telecamera posteriore di parcheggio e il riconoscimento della segnaletica stradale, mentre per una maggiore praticità sono disponibili il portellone posteriore elettrico senza mani e l’apertura senza chiave. Il sistema di infotainment include anche il navigatore satellitare e il mirroring wireless dello smartphone.

Junior Elettrica Intensa parte ora da £ 37.405 OTR con l’Alfa Romeo EV Grant e si distingue per il suo Scudetto in tinta con la carrozzeria. Monta cerchi in lega Fori Diamond Cut da 18 pollici con dettagli in oro chiaro e presenta un body kit nero lucido con dettagli in oro chiaro. All’interno, l’abitacolo è impreziosito da tunnel centrale, cruscotto e pannelli porta rivestiti in Alcantara.

Junior Elettrica Veloce, disponibile a partire da £40.805 OTR dopo l’Alfa Romeo EV Grant, rappresenta l’epitome della sportività italiana. Alimentata da un motore elettrico da 280 CV e 345 Nm di coppia, Junior Veloce beneficia di un differenziale autobloccante Torsen e di freni potenziati con dischi anteriori da 380 mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini per garantire maneggevolezza, sensibilità stradale e dinamica di guida complessiva ai vertici della categoria. È dotata di sterzo con rapporto di taratura di 14,6 per una migliore risposta e sospensioni sportive ribassate di 25 mm per migliorare la stabilità in curva.

I clienti che acquistano un modello Junior Elettrica non solo beneficeranno dell’Alfa Romeo EV Grant, ma potranno anche approfittare delle attuali offerte al dettaglio, tra cui l’acquisto con contratto personale (PCP) con TAEG dello 0% e deposito del 20% su Junior Elettrica Speciale, Intensa e Veloce.