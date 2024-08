Auto del futuro: 10 tendenze del settore automobilistico

Cosa ne sarà dell’industria automobilistica? Probabilmente è chiaro a tutti che l’elettrificazione da una parte (nonostante i diversi dubbi in materia) e l’intelligenza artificiale dall’altra saranno fondamentali, ma non saranno gli unici binari su cui si muoverà il futuro del settore. Ad anticipare quelle che saranno le tendenze del settore automobilistico nei prossimi anni ci ha pensato l’annuale ricerca condotta dall’Automotive Innovation Forum di Autodesk. Vediamo quali sono.

Tra sfide, certezze e preoccupazioni, cosa prevede il futuro del settore auto

1-L’elettrificazione dell’industria

Lo abbiamo anticipato ed era abbastanza scontato: l’elettrificazione è uno dei principali trend del futuro del settore automobilistico. I principali brand si sono giù orientati nella produzione di modelli 100% elettrici e anche quelli più restii stanno piano piano abbandonando (al netto di qualche incertezza e cambio di strategia) la produzione di veicoli con motori endotermici. Ci sono diverse criticità in materia. La domanda di auto elettriche lo scorso anno è diminuita e diversi Paesi hanno imposto dazi alle auto cinesi complicando un po’ il processo verso l’elettrificazione. Nei 0primi sei mesi dell’anno sono stati venduti 7 milioni di veicoli elettrici (sia BEV che PHEV) con un aumento del 20% rispetto al 2023. L’elettrificazione sarà sempre più efficiente (in termini di autonomia e prestazioni) e questo sarà un elemento importante per portare le persone ad acquistare un’automobile elettrica.

2-La diffusione dei software

Le auto moderne – quelle del futuro sempre di più – contano su una serie di tecnologie e software che hanno per molti aspetti rivoluzionato il modo in cui viviamo l’automobile. Non più (non solo) come mezzo di trasporto ma come un luogo confortevole nel quale trascorrere un tempo di qualità. Questo è dovuto, appunto, alla grande diffusione dei software che si occupano non solo dell’infotainment, ma anche della sicurezza e della gestione delle prestazioni del veicolo. Gli analisti prevedono che entro il 2035 questo mercato supererà il trilione di dollari a conferma di una realtà sempre più cruciale che inoltre consentirà alle case automobilistiche di monetizzare su questi nuovi servizi (funzionalità aggiuntive, abbonamenti, servizi di streaming, eccetera).

3-I veicoli autonomi

L’altra tendenza è quella legata ai veicoli a guida autonoma. Non solo robotaxi ma anche le auto tradizionali che per muoversi non necessitano più dell’esclusivo controllo del conducente umano. Su questo filone di sviluppo ci sono tutti i principali produttori di auto: Tesla, Volkswagen, Ford, Volvo e GM a conferma di un’innovazione particolarmente sentita e promettente.

4-Nuovi modelli di business e servizi

Se fino a qualche anno fa il possesso di un’automobile era qualcosa di scontato e un’ambizione comune (un po’ come l’acquisto della prima casa), oggi non è più così. Diverse ricerche mostrano come le nuove generazioni non sono interessate al possesso dell’automobile e questo sta portando le case automobilistiche a valutare nuovi modelli di business che non siano solo quelli di produzione e vendita dei veicoli. In questo senso si sta diffondendo anche la ricerca e la vendita delle auto online.

5-La sostenibilità

Quello della sostenibilità è un trend comune che interessa tutti i settori produttivi e quello automobilistico non è escluso. Oltre all’elettrificazione c’è anche la crescente pratica di utilizzare materiali ecologici e frutto di attività di riciclo anche accedendo a soluzioni innovative. Alcuni dei materiali più impiegati sono il legno di recupero, i materiali antimicrobici (che riducono l’uso dei detergenti), l’acciaio riciclato e la pelle di origine vegetale. La sostenibilità è inoltre perseguita anche nei centri produttivi con le fabbriche adottano fonti energetiche rinnovabili, impianti di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti più efficaci e soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale dell’intera filiera.

6-L’intelligenza artificiale

Quando si parla di intelligenza artificiale è corretto farlo al plurale non riducendola alla sola AI generativa con la quale stiamo iniziando a familiarizzare più direttamente. Per il settore automotive l’AI riuscirà a migliorare lo sviluppo di progetti di design per le auto, ottimizzare le varie fasi di produzione ed esplorare nuove possibilità progettuali. Inoltre c’è tutto il discorso sui sistemi informatici a bordo del veicolo che, utilizzando le tecnologie di intelligenza artificiale, potranno migliorare la gestione dell’automobile e l’esperienza a bordo.

7-La stampa 3D

Dal punto di vista produttivo la stampa 3D continua a rappresentare una soluzione molto interessante e vantaggiosa anche per lo sviluppo dei prototipi e dei vari componenti. È una realtà già operativa da anni ma che andrà incontro a importanti sviluppi e che potrà beneficiare anche di tutti i vantaggi dell’integrazione con l’intelligenza artificiale. Tra i punti più interessanti cui si potrebbe andare incontro è la possibilità (economicamente sostenibile) di produrre componenti personalizzati così da permettere alle persone di avere auto sempre più, e a tutti gli effetti, su misura.

8-L’Internet delle Cose (IoT)

Le auto sono sempre più connesse. Alcuni studi stimano che più del 70% delle auto a livello globale è connessa con un computer interno in grado di inviare e ricevere dati e comunicare con altri software. È quello che accade anche con le abitazioni con tutti gli impianti e gli elettrodomestici connessi. Complice la diffusione anche dell’infrastruttura 5G faciliterà la diffusione degli aggiornamenti OTA (over the air) con le auto che integreranno le tecnologie dell’Internet of Things (IoT). Le auto connesse comunicheranno con le case intelligenti con tutta una serie di implicazioni molto interessanti.

9-La personalizzazione

Lo abbiamo anticipato: le auto saranno sempre più personalizzate e diverse tra loro. Sia a livello software che meccanico e di accessori e componenti di design. Arriveremo al punto di superare il concetto tradizionale di automobile come prodotto definito e statico.

10-Gli standard e le norme di sicurezza

Un po’ come logica conseguenza di tutto ciò che abbiamo appena detto cambieranno (e stanno già cambiando) gli standard di sicurezza e il codice della strada. La guida di un’automobile e le automobili stesse non saranno le medesime cui fanno riferimento le attuali norme ed è quindi evidente come anche da questo punto di vista dovrà esserci un cambiamento. Sia in termini di ADAS (l’UE ne ha resi obbligatori diversi) ma anche di sicurezza informatica considerando come le automobili utilizzeranno sempre più dati sensibili.