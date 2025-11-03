BMW avvia due maxi richiami a livello internazionale: ecco perché

Secondo quanto riportato dal portale francese Rappel Conso, BMW ha annunciato due grandi campagne di richiamo. Il primo intervento riguarda oltre 30.000 veicoli prodotti tra il 18 novembre 2016 e il 15 aprile 2021. Il problema è legato all’impermeabilità del motorino d’avviamento, che in alcune condizioni potrebbe consentire infiltrazioni di umidità causando corrosione interna. Questo difetto può rendere difficile l’avviamento del motore e, nei casi più estremi, provocare un cortocircuito con conseguente surriscaldamento e rischio di incendio anche a veicolo fermo.

Advertisement

BMW avvia due richiami per migliaia di veicoli

I modelli coinvolti includono gran parte della gamma BMW, tra cui Serie 1, 3, 4, 5, 6, 7, oltre ai SUV X3, X4, X5, X7 e la roadster Z4. L’intervento, completamente gratuito, dura tra i 30 e i 90 minuti a seconda del modello. I proprietari riceveranno una comunicazione ufficiale dalla casa automobilistica o dal proprio concessionario per fissare un appuntamento.

Advertisement

La seconda campagna di richiamo, separata dalla precedente, riguarda invece un problema ai contatti elettrici del motorino d’avviamento. In certe condizioni, questi componenti possono surriscaldarsi e compromettere il corretto avviamento del veicolo, con un potenziale rischio di incendio sia durante la marcia che dopo il parcheggio. Questa operazione interessa i modelli BMW X5, X6, X7, Serie 7 e Serie 8, comprese le versioni coupé, cabriolet e Gran Coupé, oltre alla M340.

Anche in questo caso, BMW copre integralmente i costi della riparazione. Chi sospetta di essere coinvolto è invitato a contattare la rete ufficiale per ricevere informazioni e, se necessario, prenotare l’intervento di verifica e manutenzione.