BMW Speedtop, ennesimo successo tra le edizioni limitate: è sold out immediato

Svelata in anteprima mondiale a maggio 2025 durante l’elegante Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, la nuova BMW Speedtop rappresenta una delle interpretazioni più esclusive della Serie 8 mai realizzate. Anche se formalmente si tratta di un concept car, la casa automobilistica tedesca ha confermato che entrerà in produzione in edizione ultra-limitata: solo 70 esemplari verranno realizzati.

Advertisement

Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Oliver Zipse durante una conference call dedicata ai risultati finanziari del primo semestre 2025, tutti i modelli sono già stati prenotati in tempo record. Zipse ha sottolineato che l’interesse per la Speedtop è stato immediato e travolgente, aggiungendo che il prezzo si colloca in una fascia di mercato mai raggiunta prima da BMW.

Advertisement

Anche se il listino ufficiale non è stato comunicato, fonti vicine al BMW Blog parlano di un valore attorno ai 500.000 dollari. La BMW Speedtop, d’altronde, prende vita a partire dalla già notevole piattaforma della Serie 8 coupé, ma si distingue nettamente per la sua carrozzeria completamente ridisegnata. Il profilo è quello di una sofisticata shooting brake, con tetto allungato, proporzioni dinamiche e una coda a due volumi dal design muscoloso.

Sotto il cofano batte quello che il marchio descrive come il motore V8 più potente attualmente offerto. Molto probabilmente si tratta del celebre biturbo da 4,4 litri della M8, capace di erogare 617 cavalli e trasmettere tutta la sua potenza alle quattro ruote tramite cambio automatico a 8 rapporti.

Non è la prima volta che BMW sfrutta il palcoscenico del Lago di Como per lanciare produzioni limitate: l’anno scorso è stata la volta della BMW Skytop, una spettacolare coupé con tetto targa, costruita in appena 50 unità. La Speedtop, con 70 esemplari previsti, sarà leggermente meno rara, ma comunque destinata a rimanere un modello da collezione, più facile da ammirare alla Monterey Car Week che nel traffico cittadino.

Advertisement

BMW sta chiaramente puntando forte su questo nuovo filone di serie limitate ad alto tasso di esclusività, e secondo indiscrezioni riportate dal BMW Blog, il reparto interno dedicato alle piccole produzioni ha ancora molte carte da giocare. Un accenno sibillino lascia intendere che nuove creazioni ad alte prestazioni marchiate M potrebbero arrivare presto.