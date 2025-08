BMW iX3 2025, roadmap confermata per il SUV elettrico che rivoluziona il marchio

Lanciare un nuovo SUV elettrico nel 2025 non è esattamente una missione semplice. Il mercato dei crossover a zero emissioni è ormai saturo, e catturare l’attenzione degli automobilisti non è un’impresa da poco. Eppure, BMW sembra aver trovato la chiave per distinguersi, e lo fa con la nuova generazione della iX3, siglata internamente NA5.

Advertisement

Non si tratta di un semplice aggiornamento della ormai superata G08, ma di un progetto completamente nuovo che apre le porte alla futura “Neue Klasse” della casa bavarese. Con un design rinnovato, gruppi propulsori di nuova generazione, batterie più performanti e tecnologie di bordo all’avanguardia, la nuova iX3 promette di diventare un riferimento nel segmento.

Advertisement

La roadmap è stata chiarita e confermata. Il debutto ufficiale avverrà il 5 settembre al Salone IAA Mobility di Monaco, ma il lancio commerciale è previsto per l’inizio di novembre 2025, come confermato dal CEO Oliver Zipse durante la recente call finanziaria.

Zipse si è detto estremamente fiducioso, definendo la nuova iX3 “un punto di riferimento per il settore”, lodato dalla stampa specializzata come “un capolavoro di ingegneria”. Parallelamente, BMW ha confermato anche il ritorno della i3, prevista per il prossimo anno in versione berlina, prodotta a Monaco. La iX3, invece, sarà costruita nel nuovissimo impianto di Debrecen, in Ungheria, dedicato esclusivamente alla produzione di modelli elettrici della Neue Klasse.

Generated by pixel @ 2025-07-07T03:01:26.772675

Anche il mercato cinese avrà versioni su misura: sono già in cantiere le i3 NA8 e iX3 NA6 a passo lungo, destinate esclusivamente al mercato asiatico.

Advertisement

Secondo le indiscrezioni, la gamma Neue Klasse comprenderà almeno sei modelli EV, tra cui una probabile i3 Touring e la sportiva iX4. E BMW non si ferma qui. Entro la fine del 2027, il gruppo lancerà 40 modelli nuovi o aggiornati basati sulla piattaforma Neue Klasse, che non riguarderà solo le vetture elettriche, ma anche quelle a combustione.

Tra le innovazioni attese, in questa grande operazione di rinnovamento improntato principalmente all’elettrificazione, il design rivoluzionato, il sistema iDrive X, i display panoramici e l’head-up display di nuova generazione.