Mercedes annuncia 18 nuovi modelli, è il piano più imponente della sua storia

Il marchio della Stella a tre punte non sta attraversando un periodo particolarmente brillante. Dopo un 2024 chiuso con un calo delle immatricolazioni del 3%, anche il primo semestre del 2025 ha registrato una flessione della domanda del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante queste difficoltà, in casa Mercedes regna un cauto ottimismo grazie a una tabella di marcia molto ambiziosa per i prossimi anni.

In un documento ufficiale rivolto agli investitori, il colosso tedesco ha annunciato quello che viene definito come “il più ampio programma di lanci di nuovi modelli nella storia dell’azienda”. Già nel 2026 sono attesi 18 debutti commerciali, anche se due modelli, la CLA Shooting Brake nelle varianti termica ed elettrica, sono già stati svelati, e figurano entrambi nella roadmap.

Il piano copre tutte le fasce di mercato. Nel segmento Entry, arriveranno nuovi modelli a combustione interna e almeno due SUV compatti 100% elettrici, probabilmente le future generazioni di GLA e GLB. Nella categoria Core (quella di Classe C e GLC), sono attesi aggiornamenti estetici e tecnologici dei modelli a benzina e l’introduzione delle versioni full electric. Per il segmento Top End, dedicato ai veicoli più prestigiosi, Mercedes prevede quattro nuovi modelli a combustione e cinque a batteria, tra cui i restyling di Classe S ed EQS, con importanti investimenti nel rinnovo delle motorizzazioni tradizionali.

Il 2027 sarà altrettanto carico: nuovi modelli termici e a zero emissioni saranno distribuiti strategicamente in tutti i segmenti. Tra le novità spicca una nuova “Little G”, pronta a conquistare una clientela più giovane e urbana.

Anche il reparto AMG si muove con decisione nel campo dell’elettrico. Infatti, è in arrivo una superberlina sportiva, anticipata dal concept GT XX, che darà vita anche a un SUV ad alte prestazioni. Per i puristi, però, c’è una buona notizia: un nuovo V8 benzina è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile almeno fino al 2035.

Permangono invece dubbi sul destino della gamma C63. AMG pare intenzionata a non riproporre il V8 per il restyling, puntando invece su una C53 con motore sei cilindri. Il futuro della CLE Coupé e Cabrio rimane incerto, soprattutto per quanto riguarda le motorizzazioni.

Mercedes ha anche annunciato un cambio radicale nel linguaggio di design, unificando lo stile delle vetture ICE e EV, eliminando i dettagli estetici “EQ-style” ritenuti troppo minimalisti. L’obiettivo è chiaro: ripensare l’estetica per riconquistare il pubblico, senza sacrificare l’identità premium del brand.