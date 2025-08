Ford, qualcuno ha già immaginato la gamma a partire dalla nuova piattaforma

Ford ha pubblicato i dati relativi alle vendite dei primi sette mesi dell’anno, registrando quasi 1,3 milioni di veicoli consegnati, un risultato che segna una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un trend positivo che arriva nonostante alcune ombre, come la diminuzione degli utili del secondo trimestre, dovuta in parte agli 800 milioni di dollari di costi extra imposti dai nuovi dazi doganali dell’amministrazione Trump.

Advertisement

Il vero colpo di scena arriva direttamente dal CEO Jim Farley, che ha annunciato una rivelazione strategica sui prossimi piani per lo sviluppo di un veicolo elettrico rivoluzionario, completamente progettato e prodotto sul suolo americano. L’obiettivo è ambizioso: dare vita a un nuovo “momento Modello T”, capace di cambiare le regole del gioco nella mobilità elettrica per le masse. Si tratterebbe di un progetto a lungo termine, già accennato lo scorso anno come parte di un misterioso “skunkworks project” mirato a rendere accessibili i veicoli elettrici.

Advertisement

Non è ancora chiaro se il colosso dell’Ovale Blu lancerà un singolo modello o un’intera gamma basata su una nuova piattaforma EV, destinata a SUV compatti, pick-up di medie dimensioni e veicoli commerciali. Attualmente, la gamma Ford elettrica include la Mustang Mach-E, l’F-150 Lightning e il furgone E-Transit. In Europa si aggiungono anche Explorer, Puma e Capri.

Nel frattempo, il designer brasiliano Kleber Silva, conosciuto come KDesign AG, ha immaginato attraverso la CGI una linea futura di veicoli elettrici Ford.

Il suo progetto include tre concept non ufficiali: un SUV crossover compatto ispirato all’Escape ma con tocchi stilistici che richiamano la Bronco family, realizzato sulla piattaforma MQB condivisa con Volkswagen; un pick-up elettrico di segmento medio, pensato per affiancare (ma non sovrapporsi) all’F-150, mantenendo coerenza stilistica con il crossover; un veicolo commerciale evoluto rispetto all’attuale E-Transit, studiato per offrire massima flessibilità d’uso.

Advertisement

All’interno, il crossover presenta un abitacolo minimalista, dominato da un ampio display centrale e un cruscotto digitale compatto. Insomma, tra progetti concreti e visioni digitali, Ford sembra pronta a ridefinire il futuro della mobilità elettrica. Riuscirà davvero a creare un nuovo standard, come fece con la leggendaria Model T?