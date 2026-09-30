Nuova BMW Serie 3: il termico non è morto, ha solo messo il mild hybrid

La BMW Serie 3 non intende chiudere il capitolo combustione, di certo non lo fa in punta di piedi. Dopo la i3 elettrica presentata a marzo, arrivano le versioni con motore termico, tutte con sistema mild hybrid a 48 Volt. La produzione parte a novembre, mentre la plug-in hybrid dovrà attendere il 2027.

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A prima vista le due Serie 3 sembrano gemelle. Sotto la pelle, però, hanno poco in comune, perché la i3 poggia sulla piattaforma Neue Klasse, le termiche restano fedeli al pianale CLAR. La versione a benzina misura 4,76 m in lunghezza, 1,85 m in larghezza e ha un passo di 2,86 m. Il bagagliaio cresce fino a 450 litri, il che non guasta.

Il frontale conserva il doppio rene, integrato ai fari in un’unica fascia. Dietro, i terminali di scarico fanno da carta d’identità, chi guarda capisce subito che qui si brucia ancora qualcosa. Sulle più sportive spuntano le M Yellow Lights, dettagli gialli presi in prestito dal mondo delle corse. I cerchi vanno da 18 a 20 pollici, i pacchetti M Sport e M Sport Pro alzano il volume, e tra le novità di colore c’è il metallizzato M Le Castellet Blue.

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L’abitacolo della nuova Serie 3 è un “travaso” di idee dalla i3. Il Panoramic Vision proietta le informazioni alla base del parabrezza, nel campo visivo di chi guida, mentre al centro della plancia c’è uno schermo da 17,9 pollici. Il sistema BMW OS X ospita Alexa AI e si aggiorna via rete. I sedili anteriori sportivi sono di serie, con regolazioni elettriche, memoria, riscaldamento e persino massaggio. L’impianto Harman Kardon, invece, si paga a parte.

Si parte dalla 318, che con il 2.0 mild hybrid sviluppa 156 CV e 250 Nm. La 320 sale a 211 CV e 330 Nm, scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e tocca i 240 km/h di velocità massima.

Poi c’è la M350 xDrive, quella che fa alzare lo sguardo. Il sei cilindri 3.0 TwinPower Turbo eroga 443 CV e 580 Nm, la trazione integrale è di serie e il tempo dichiarato sullo 0-100 è di 4,1 secondi. Nel 2027 un aggiornamento software porterà la modalità Drift Moment, capace di mandare tutta la coppia alle ruote posteriori.