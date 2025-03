BMW, occhiolino alla Cina: l’aiuto di Huawei per i sistemi dei suoi nuovi veicoli

BMW e il gigante tecnologico Huawei hanno siglato un’alleanza innovativa che segna una svolta nell’integrazione tra il mondo dell’automobile e quello digitale. L’accordo prevede l’implementazione dell’ecosistema HarmonyOS di Huawei nei servizi connessi dei veicoli BMW, con l’obiettivo di ridefinire l’esperienza di guida intelligente per gli utenti che utilizzano dispositivi Huawei.

Grazie a questa collaborazione, BMW offrirà funzionalità digitali di alto livello, tra cui la BMW Digital Key, HUAWEI HiCar e l’app MyBMW. Queste tecnologie consentiranno una connessione fluida tra le vetture della casa bavarese e gli smartphone Huawei, migliorando l’interazione tra conducente e veicolo.

Nel dettaglio, BMW Digital Key, basata su HarmonyOS NEXT, permetterà ai proprietari di BMW di sbloccare, bloccare e avviare l’auto direttamente dallo smartphone Huawei, senza bisogno di una chiave fisica. MyBMW App, invece, garantirà controllo remoto e monitoraggio in tempo reale dello stato del veicolo. Huawei HiCar, a partire dal 2026, equipaggerà i veicoli BMW prodotti in Cina. Questo sistema di infotainment intelligente, che collegherà i dispositivi Huawei ai nuovi modelli, offrendo un’interfaccia utente avanzata e un’esperienza di bordo più fluida.

Il 2024 è stato un anno sfidante per BMW, con un calo significativo della performance finanziaria. I ricavi globali sono scesi dell’8,4%, attestandosi a 142,38 miliardi di euro, mentre le consegne sono diminuite del 4%, fermandosi a 2,45 milioni di veicoli. Anche l’utile operativo ha subito una flessione del 37,7%, toccando quota 11,7 miliardi, mentre l’utile pre-tasse è calato del 35,8% a 10,97 miliardi di euro. Le sole attività automobilistiche hanno registrato un fatturato di 124,92 miliardi (-5,6%) e un utile operativo di 7,9 miliardi (-39,2%), con un margine del 6,3%, in calo rispetto al 9,8% del 2023, ma ancora in linea con l’obiettivo dichiarato del 6-7%.

Con questa collaborazione, BMW non solo potenzia la connettività digitale delle proprie vetture in Cina, ma si inserisce in una più ampia strategia di innovazione tecnologica. La casa tedesca intende rafforzare le sinergie con i partner cinesi, integrandoli nel proprio ecosistema globale per sviluppare nuove soluzioni avanzate. Il mercato cinese, uno dei più competitivi al mondo, richiede tecnologie all’avanguardia e una forte sinergia tra automotive e digitale.