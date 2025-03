BMW Serie 5, iniziate le operazioni di restyling: nel 2027 il debutto della berlina aggiornata

È passato circa un mese da quando i paparazzi a caccia di scoop hanno catturato per la prima volta il restyling della BMW M5. Quello che ha sorpreso è stato vedere i prototipi “G90” camuffati prima di quelli della versione standard “G60”. In effetti, le consegne della versione di punta della M5 erano già iniziate alla fine dello scorso anno, mentre la Serie 5 “standard” è arrivata sul mercato nell’ottobre 2023.

Può sembrare presto per una berlina di lusso, ma BMW ha già messo mano alla sua Serie 5. Questo non è il consueto “Life Cycle Impulse”, il ritocco nei tempi del ciclo di vita del veicolo, ma un intervento decisamente più sostanziale. Anche se il veicolo è ben nascosto da un camuffamento pesante, è chiaro che si tratta di un aggiornamento significativo.

Gli ampi reni ispirati alla Vision Neue Klasse sono visibili sotto il mimetismo, mentre la griglia ridisegnata è accompagnata da fari completamente nuovi, che probabilmente sono ancora versioni provvisorie. Nonostante ciò, le luci sembrano integrarsi perfettamente con la griglia, rivelando un legame con il prototipo del 2023. Anche il posteriore presenta cambiamenti significativi.

Nonostante le firme luminose siano ancora camuffate, è evidente che BMW sta sperimentando una nuova configurazione. Le luci posteriori della Vision Neue Klasse erano molto ampie, ma il design della Serie 5 sembra meno esteso, con i gruppi ottici che terminano vicino alla zona della targa.

Guardando più da vicino, si nota uno scarico nascosto sotto il paraurti posteriore, il che esclude la possibilità che si tratti di una versione elettrica i5. Non si tratta neanche di un modello M Performance, poiché mancano i terminali di scarico quadrupli, tipici di tale versione. Le prese d’aria anteriori generose, le pinze dei freni rosse e i cerchi bicolore fanno pensare che questo prototipo monti un pacchetto M Sport.

Il veicolo è stato ripreso in movimento, ma alcune angolazioni hanno permesso di intravedere l’iDrive X. Il sistema presenta un grande touchscreen centrale, mentre non ci sono indicatori tradizionali davanti al conducente. Una fascia nera sul parabrezza suggerisce che la Serie 5 potrebbe essere equipaggiata con Panoramic Vision, una tecnologia che si estende da un montante all’altro, già vista sulla Vision Neue Klasse X e potenzialmente personalizzabile.

Le voci suggeriscono anche la presenza di uno schermo opzionale per i passeggeri, una funzione che sarà disponibile ma non di serie di base. Questo potrebbe diventare un trend per modelli più grandi, come la futura Serie 7. Secondo fonti vicine a BMW, la produzione del restyling della Serie 5 dovrebbe iniziare a marzo 2027, il che significa che l’aggiornamento arriverà tra circa due anni.