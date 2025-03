BMW X1, il SUV più amato della Casa tedesca si rinnova per il 2026

La Casa tedesca si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV compatti premium con la nuova X1 2026, un modello che promette design rinnovato, tecnologia avanzata e prestazioni ottimizzate. Il restyling da parte di BMW sarà mirato a consolidare ulteriormente la sua posizione sul mercato, puntando su uno stile più audace e soluzioni all’avanguardia.

L’estetica della futura BMW X1 subirà un’evoluzione significativa dalla precedente versione, l’attuale (presente nelle fotografie in articolo). La caratteristica griglia a doppio rene sarà ridisegnata con un motivo incrociato più moderno, mentre i fari full LED si assottiglieranno, conferendo uno sguardo più aggressivo e tecnologico. Le prese d’aria più marcate miglioreranno l’aerodinamica, daranno ancora più peso al suo lato sportivo. Le fiancate saranno scolpite con linee decise, enfatizzando la silhouette dinamica del SUV, mentre una gamma di cerchi in lega, disponibili in misure comprese tra 18 e 21 pollici, accentuerà l’eleganza sportiva del modello. Al posteriore, fari LED dal design futuristico completeranno il look sofisticato, mantenendo l’equilibrio tra raffinatezza urbana e carattere atletico.

Sotto il cofano, BMW offrirà un’ampia scelta di propulsori per adattarsi a diverse esigenze di guida. La versione base monterà un turbo benzina da 2.0 litri con 228 CV, mentre la versione M35i spingerà le prestazioni fino a 317 CV, grazie a sospensioni sportive pensate per un’esperienza di guida più dinamica. Grandi novità anche per le varianti elettrificate.

La plug-in hybrid garantirà un’autonomia in modalità elettrica compresa tra 50 e 60 km, mentre la versione full electric offrirà un range compreso tra 400 e 450 km, con una ricarica ultra-rapida capace di portare la batteria dal 10% all’80% in soli 30 minuti.

L’abitacolo della nuova BMW X1 sarà un concentrato di innovazione, con materiali di qualità e un sistema multimediale di ultima generazione. Il cuore della tecnologia sarà il nuovo iDrive 9, che includerà un ampio display curvo, composto da un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen da 14,9 pollici per il sistema di infotainment. Il SUV offrirà di serie funzioni avanzate come Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre a una navigazione basata sulla realtà aumentata.

BMW sta lavorando anche a un altro grande progetto, come sappiamo. Si parla da mesi del lancio della iX3 di nuova generazione, un SUV 100% elettrico costruito sulla rivoluzionaria piattaforma Neue Klasse e prodotto nello stabilimento ungherese della casa bavarese. Il design prenderà ispirazione dalla futuristica BMW iX, pur mantenendo elementi distintivi.