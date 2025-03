BMW X6, l’aggiornamento del 2026 promette di rivoluzionare il SUV coupé

La BMW X6 in arrivo sulle strade per il 2027, conosciuta internamente con il codice “G66”, segna la quarta generazione del rivoluzionario SUV coupé bavarese. Costruito sulla piattaforma CLAR evoluta, il nuovo modello BMW sarà una sintesi perfetta di design audace, tecnologia all’avanguardia e sostenibilità, senza rinunciare all’anima sportiva e al prestigio.

La BMW X6 avrà un look ancora più grintoso e scolpito rispetto all’attuale generazione (G06), con dettagli esclusivi che ne esaltano la presenza su strada. Si prevede una calandra a doppio rene ridisegnata, probabilmente dotata di illuminazione Iconic Glow, ispirata alla concept Neue Klasse. Ci saranno gruppi ottici LED ultra-sottili, con tecnologia Laser Light per una visibilità superiore, prese d’aria attive di nuova generazione, ottimizzate per migliorare aerodinamica e raffreddamento. La linea del tetto coupé sarà ancora più slanciata, saranno disponibili cerchi in lega da 21 a 23 pollici, dal design aerodinamico avanzato.

L’abitacolo della nuova X6 sarà un perfetto equilibrio tra eleganza, innovazione e attenzione alla sostenibilità. I materiali eco-friendly domineranno gli interni, tra cui pelle vegana di ultima generazione e Alcantara premium. E ancora, illuminazione ambientale immersiva, con proiezioni dinamiche, plancia minimalista, con comandi ridotti al minimo grazie a un sistema di controllo gestuale avanzato.

BMW offrirà una gamma di propulsori altamente diversificata per soddisfare ogni esigenza. Partendo dai motori termici, il Mild-Hybrid (48V) 3.0L turbo 6 cilindri da circa 400 CV, il 3.0L diesel mild-hybrid da 360 CV. Andando agli ibridi, il 50e xDrive 3.0L 6 cilindri con motore elettrico per un totale di 550 CV, autonomia elettrica da 100 km. Le versioni elettriche, con l’eDrive50, batteria 100 kWh, trazione posteriore, per 520 CV di potenza e l’M60 xDrive, batteria 120 kWh, trazione integrale, e 700 CV, per uno 0-100 km/h da 3,5 secondi.

La presentazione ufficiale dovrebbe arrivare nel 2026 con il successivo lancio commerciale per l’inizio del 2027. Prezzi indicativi per l’X6 base si aggirano intorno ai 95.000 euro, con l’elettrico che partirà da 110.000 euro.