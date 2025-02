EV, ibridi e termici: BMW aveva ragione, ora Mercedes la segue

Anche BMW, come la maggior parte delle case automobilistiche, è costretta a monitorare con attenzione l’andamento dell’attuale mercato dei veicoli elettrici. Non farlo e proseguire strategie che andavano bene un anno fa potrebbe infatti rivelarsi un boomerang. E nel farlo, probabilmente, i suoi dirigenti saranno stati sfiorati da un pensiero malizioso: la precedente scommessa su piattaforme versatili, in grado di lavorare modelli termici, ibridi ed elettrici tanto sbagliata non era, in fondo. Il fatto di aver adottato una scelta che sembra mutuata dal manuale di Toyota, infatti, era stata criticata da più parti. Le stesse che avevano invece elogiato le rivali come Mercedes e Audi per aver invece puntato sulla specializzazione delle stesse piattaforme. Grazie a tale intuizione, ora, per BMW non sarà così difficile continuare a produrre prodotti di combustione.

BMW, la flessibilità si è rivelata una scelta vincente

Quando BMW ha optato per un approccio fondato sulla flessibilità, qualche anno fa, ha ricevuto non poche critiche. In effetti, all’epoca sembrava che la strada verso l’elettrificazione fosse ormai spianata, rendendo inutile continuare a insistere sui motori termici.

L’impegno nella costruzione di molti dei suoi EV sulle stesse piattaforme dei prodotti a combustione interna sta invece dando frutti copiosi. La i4, la i5 e la i7 si basano tutte sulle stesse architetture dei loro fratelli a gas. Ciò rende di conseguenza molto più facile per la casa tedesca adattare il suo mix di EV ai prodotti ICE, garantendole una flessibilità sconosciuta ai rivali. Tanto da spingere Mercedes a copiare ora tale approccio, con l’annuncio che la prossima CLA EV sarà disponibile anche come ibrida.

Mercedes, come del resto molti altri marchi, si era lanciata senza indugio nei veicoli elettrici. Il suo investimento, pari a decine di miliardi di euro, è però avvenuto in un mercato il quale non si è sviluppato secondo le aspettative. Soldi invece risparmiati da BMW, permettendo ora alla casa di continuare a investire sia in motori a combustione che ibridi, come messo in evidenza dal Financial Times. Considerata la buriana che si preannuncia in seguito alle mosse di Trump, si è trattato di una scelta accorta.

L’elettrificazione sarà un giro sulle montagne russe, meglio investire sui motori a combustione, secondo Jochen Goller

Proprio al Financial Times, Jochen Goller, membro del consiglio di amministrazione della BMW, ha rilasciato questa dichiarazione: “Penso che sarebbe ingenuo credere che il passaggio all’elettrificazione sia una strada a senso unico. Sarà un giro sulle montagne russe. Ecco perché stiamo investendo nei nostri motori a combustione. Stiamo investendo in moderni ibridi plug-in. E continueremo a lanciare auto elettriche”.

Parole che avranno richiamato, almeno in coloro che sono più addentro al settore automotive globale, la strategia multi-percorso di Toyota. Ovvero quella che prevede un mix di propulsori all’interno della propria flotta. Una strategia criticata sino a qualche tempo fa, quando sembrava che l’elettrificazione avesse ormai la strada spianata. Che ora, però, sta dando ragione al gruppo giapponese e a BMW.

La casa teutonica, infatti, ora si trova posizionata al meglio, in termini commerciali. Tanto da spingere Patrick Hummel, analista finanziario di UBS, ad affermare che la coerenza ha posizionato il marchio “più o meno dove deve essere” nella quota del mercato globale dei veicoli elettrici.

Nel corso del 2024, BMW ha infatti venduto 426.594 EV lungo l’UE, stabilendo un nuovo record. I veicoli elettrici hanno rappresentato circa il 17% delle sue vendite totali, mentre quelle di veicoli ibridi aggiuntivi e veicoli elettrificati hanno costituito circa un quarto del totale annuale. Un buon mix, sufficiente a BMW per riuscire a soddisfare gli obiettivi sulle emissioni ed evitare di dover buttare preziose risorse per riuscire a rientrare nei limiti. A conferma della giustezza della strada intrapresa.