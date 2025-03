BMW iX3, il SUV si mostra in nuove foto ufficiali: il debutto entro il 2025

Entro quest’anno, BMW presenterà la nuova iX3, un SUV completamente elettrico che darà il via alla piattaforma Neue Klasse. La produzione di questo modello all’avanguardia avverrà nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, una struttura di ultima generazione.

La data di lancio ufficiale resta ancora un segreto, ma BMW ha già rivelato alcune immagini in anteprima, lasciando intravedere il design di questo atteso veicolo. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, la iX3 si ispira alla iX, ma conserva una personalità unica e riconoscibile. Addio alle telecamere al posto degli specchietti, in favore di più tradizionali specchietti retrovisori.

La parte anteriore del veicolo si distingue per una linea diagonale su entrambi i lati, con prese d’aria rettangolari nella parte inferiore e una griglia illuminata più contenuta rispetto alla iX. La parte posteriore sfoggia fanali a LED con un motivo triangolare rosso e una linea luminosa che attraversa il logo BMW. Non mancheranno dettagli funzionali come lo spoiler e il tergicristallo posteriore, mentre le portiere saranno dotate di cornici, in contrasto con il concept iniziale che le prevedeva senza.

La motorizzazione della iX3 sarà a trazione integrale, combinando motori asincroni sull’asse anteriore e motori sincroni su quello posteriore. Il modello in arrivo entro quest’anno, come è noto, sarà uno dei due veicoli lanciati nella piattaforma Neue Klasse, insieme alla iX1.

All’interno, la iX3 offrirà un’esperienza unica grazie al Panoramic Vision, una superficie di proiezione situata nella parte inferiore del parabrezza. A completare l’esperienza, ci saranno un head-up display e un touchscreen centrale orizzontale per un controllo semplice e intuitivo delle funzionalità del veicolo.

Inoltre, le nuove batterie con celle cilindriche promettono un aumento del 20% della densità energetica, migliorando sia l’autonomia che la velocità di ricarica, con un incremento del 30%. Con una singola carica, la iX3 potrà percorrere fino a 700 km secondo il ciclo WLTP, una cifra impressionante per un SUV elettrico.

