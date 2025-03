BMW Serie 3, quasi pronta la nuova generazione al debutto il prossimo anno

BMW ha a lungo anticipato l’arrivo della sua innovativa gamma di veicoli elettrici Neue Klasse, ma il debutto ufficiale è finalmente alle porte. Il primo modello a inaugurare questa rivoluzionaria piattaforma sarà un SUV compatto, appartenente alla famiglia X3, che verrà presentato entro la fine dell’anno. È molto probabile che questo nuovo veicolo assuma la denominazione iX3, un nome già utilizzato in passato per la versione elettrica della X3. Subito dopo, nel 2026, sarà la volta di una variante completamente elettrica della futura generazione della Serie 3.

BMW ha recentemente condiviso sui suoi canali social alcune immagini dei prototipi in fase di test in condizioni climatiche estreme, segno che lo sviluppo è già in una fase avanzata. Il nome più accreditato per questa versione è i3, lo stesso già adottato in passato per una city car elettrica e per una precedente generazione di Serie 3 elettrica riservata esclusivamente al mercato cinese.

La nuova Serie 3 offrirà un doppio approccio. Accanto alla versione a batteria ci sarà infatti anche un modello con motorizzazione a combustione interna. Anche la leggendaria M3 seguirà questa doppia strada, con una versione a benzina affiancata da un’inedita M3 elettrica, che è già stata avvistata in fase di test. BMW ha persino lasciato intendere che la M3 a batteria potrebbe riprodurre artificialmente il suono di un motore termico all’interno dell’abitacolo, per mantenere l’esperienza di guida emozionante e coinvolgente.

I nuovi veicoli Neue Klasse poggeranno su una piattaforma EV dedicata, con un’architettura a 800 Volt, capace di garantire ricariche ultra-rapide e prestazioni migliorate. Tuttavia, dal punto di vista stilistico, manterranno un design in linea con i modelli a benzina. Questo vale in particolare per la futura Serie 3, che presenterà uno stile quasi identico tra la variante elettrica e quella endotermica.

Sia le versioni a benzina che quelle elettriche integreranno tecnologie all’avanguardia. La nuova interfaccia digitale sostituirà il classico quadro strumenti con un head-up display panoramico. Questo sarà esteso lungo la base del parabrezza per una visualizzazione più immersiva delle informazioni di guida. Inizialmente, BMW aveva considerato l’idea di rendere la piattaforma Neue Klasse compatibile anche con motori ibridi, ma questo piano è stato successivamente abbandonato. Tuttavia, la struttura rimarrà adattabile per l’idrogeno, con la possibilità di integrare un sistema a celle a combustibile in futuro.