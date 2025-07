BMW M3: prima della Neue Klasse, una bella scorpacciata di nuove colorazioni

BMW ha ufficialmente svelato il nuovo configuratore online per la M3 2026, e anche se a prima vista le modifiche sembrano minime rispetto alla versione precedente, c’è una sorpresa per gli appassionati della personalizzazione, ovvero una selezione ampliata di tinte Individual ora disponibile per chi desidera distinguersi davvero.

A seconda della versione scelta, standard, Competition o xDrive, è possibile selezionare verniciature “storiche” dal catalogo BMW Individual. Tuttavia, questa esclusività ha un prezzo: ogni colorazione personalizzata ha un costo extra di oltre 5mila euro, ad eccezione di tre varianti “Frozen” rimaste invariate rispetto al 2025.

Alcuni tra i colori più amati di sempre tornano in auge, dando un nuovo volto alla carrozzeria della M3 G80. Chi opterà per il cambio manuale potrà configurare la vettura con colori leggendari come il Techno Violet Metallic e il Dakar Yellow, due icone degli anni Novanta nate con la serie E36. Presente anche l’elegantissimo Oxford Green Metallic, una tonalità profonda e metallizzata, vista su vari modelli M, dalla M Coupé fino ad alcune E46.

A proposito di E46 M3, anche i fan dei primi anni 2000 non resteranno delusi. Ecco quindi Laguna Seca Blue e Imola Red II che tornano a far brillare la tavolozza cromatica di BMW. Il primo è un blu vivace diventato simbolo della M3 E46, il secondo un rosso acceso, ancora oggi ambitissimo dagli appassionati.

Per chi sceglie i modelli Competition o xDrive, la gamma cromatica cambia leggermente: rimane il Dakar Yellow, ma compaiono il Rosso Imola al posto del Cinabro, e il più sobrio Aus Blue che sostituisce il Laguna Seca. Anche il Goodwood Green Pearl Effect fa il suo debutto ufficiale, rimpiazzando l’Oxford Green e mantenendo il filone dei verdi intensi. Chiude la lista il Daytona Violet Metallic, una tinta viola metallizzata che nel tempo ha colorato numerosi modelli della gamma M e non solo.

Come sempre, il configuratore BMW si conferma un piccolo paradiso digitale per i fanatici della personalizzazione. E per chi volesse esplorare altre opzioni, resta disponibile il BMW Individual Visualizer, lo strumento ufficiale per visionare ogni tinta speciale su più modelli della gamma.