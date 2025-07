BMW e il “triangolo magico”, gli interni tutti nuovi del design Neue Klasse

Con l’arrivo imminente dei primi modelli della nuova “linea” BMW Neue Klasse, il brand bavarese ridefinisce completamente il concetto di interni automobilistici, introducendo un linguaggio stilistico e funzionale all’avanguardia.

Il cuore di questa trasformazione è il cosiddetto “Triangolo Magico”, un approccio rivoluzionario all’ergonomia e all’interazione uomo-macchina. Non serve essere esperti di design per accorgersi che ci troviamo davanti a un netto distacco dalle convenzioni del passato. A prima vista, persino il design esterno delle nuove BMW potrebbe trarre in inganno: minimalista, pulito, quasi anonimo. Ma è nell’abitacolo che si compie la vera metamorfosi.

Il classico quadro strumenti analogico è stato eliminato, lasciando spazio a un ambiente interamente digitale, progettato con una logica ben precisa. Il designer Florian Sieve, a capo del progetto interni per la Neue Klasse, ha battezzato questa nuova impostazione “Triangolo Magico”, riferendosi ai tre elementi fondamentali con cui il conducente interagisce: il display Panoramic Vision, il volante multifunzione e il display centrale.

Il Panoramic Vision è un innovativo head-up display che si estende su tutta la lunghezza del parabrezza, garantendo una visualizzazione chiara e costante delle informazioni più rilevanti, direttamente nella linea di vista. Il secondo elemento è un volante squadrato, dotato di due razze principali e comandi touch sensibili al movimento, che permettono di controllare numerose funzioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Infine, lo schermo centrale a forma di parallelogramma completa il triangolo, lavorando in sinergia con l’head-up display per offrire un’interfaccia intuitiva e dinamica.

BMW descrive questa nuova filosofia con lo slogan “occhi sulla strada, mani sul volante”, coniato nel 2023. L’obiettivo, chiarissimo, è quello di garantire massima sicurezza e concentrazione, mantenendo tutte le informazioni nel campo visivo e riducendo le distrazioni.

Secondo Kai Langer, responsabile del design per la divisione BMW i, la scelta dello schermo non convenzionale è stata un’azione deliberata: “Tutti usano schermi quadrati o rettangolari. MINI ha il tondo. Noi volevamo qualcosa che fosse solo nostro”. E così, dopo aver commissionato 20 display artigianali, il team ha costruito un’esperienza visiva unica nel suo genere.

Queste innovazioni si possono già intuire nella BMW Vision Neue Klasse X, concept che anticipa le forme e le tecnologie dei futuri SUV elettrici del marchio. Per comprendere ancora più a fondo questa evoluzione, c’è anche il libro “BMW by Design” di Steve Saxty, che svela i retroscena dei progetti più iconici del marchio tedesco.