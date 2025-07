Il Gruppo Volkswagen ha diffuso i dati relativi alle consegne del primo semestre del 2025, evidenziando una forte crescita nel segmento delle auto elettriche. Le consegne globali sono aumentate del 46,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo le 465.500 unità. In Europa, dove la casa automobilistica tedesca si conferma leader con una quota di mercato vicina al 28%, l’incremento è stato particolarmente dell’89% con 347.900 unità, contro le 184.100 dello scorso anno. Oggi, una vettura su cinque consegnata dal gruppo in Europa occidentale è 100% elettrica.

Volkswagen accelera sull’elettrico: +47% di BEV nel primo semestre 2025

Le prestazioni sono però contrastanti su scala globale. In Cina, le consegne sono calate del 34,5%, con appena 59.400 unità, penalizzate dalla concorrenza dei costruttori locali e dalla crescente guerra dei prezzi. Negli Stati Uniti, il gruppo ha registrato una crescita del 24,3%, ma resta comunque indietro rispetto alla concorrenza, anche a causa delle politiche anti-elettrico dell’amministrazione Trump.

A spingere questi numeri diversi modelli di punta come Volkswagen ID.4, ID.5, ID.3, ID.7, Audi Q4 e-tron e Q6 e-tron, Skoda Enyaq e Elroq, Porsche Macan elettrica, ID. Buzz e CUPRA Born, con numeri in crescita e buona accoglienza sul mercato. Le ibride plug-in (PHEV) hanno registrato a loro volta una crescita del 41%, raggiungendo le 192.300 unità consegnate, grazie all’introduzione di sistemi ibridi di seconda generazione con autonomia fino a 143 km.

Anche gli ordini confermano la tendenza positiva. In Europa occidentale, quelli relativi ai veicoli elettrici sono cresciuti del 62%, mentre il volume totale degli ordini (inclusi i modelli termici e ibridi) ha segnato un +19%.

Per quanto riguarda i marchi, Volkswagen guida la classifica delle auto elettriche con 192.600 unità, seguita da Audi (101.400), Skoda (73.000), CUPRA (37.600) e Porsche (34.200), che ha registrato una crescita del 279% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, in diversi mercati extra-UE, la quota di Volkswagen nel segmento BEV è scesa fino al 2,6%, ben al di sotto di Tesla (13,8%), BYD (10,4%) e Renault (7,4%). Anche brand come Mini, Hyundai, Toyota, Mercedes e BMW superano la casa di Wolfsburg in alcuni Paesi, con una quota scesa al 2,1% a giugno.

Il gruppo tedesco continua comunque a rafforzare la propria posizione in Germania e nei Paesi del Nord Europa, dove mantiene una base solida. Resta però la pressione crescente di competitor cinesi in rapida espansione, con case automobilistiche come Xiaomi pronta a entrare nel mercato europeo già dal 2027.