La vendetta è servita, la BMW M2 CS distrugge il record al Nurburgring della RS3

La sfida ad alte prestazioni tra Audi e BMW si accende nuovamente sulle curve leggendarie del Nurburgring. Negli ultimi anni, i due colossi tedeschi hanno dato spettacolo con le rispettive compatte sportive, alternandosi nella conquista del titolo di “più veloce tra le piccole” sul famigerato tracciato tedesco da 20,8 chilometri.

Nel 2021, l’Audi RS 3 aveva conquistato i riflettori con un tempo di 7:40.748, ma nel 2023 la nuova BMW M2 ha risposto con un giro in 7:38.706. Non da meno, Audi ha rilanciato nel 2024 con una RS 3 aggiornata capace di scendere a 7:33.123, segnando un progresso netto e riducendo il gap con i modelli superiori della concorrenza.

Ma ora BMW ha nuovamente alzato l’asticella, facendo debuttare la nuova M2 CS 2026, una versione più estrema e affinata della coupé bavarese, che ha frantumato ogni record precedente. Con un impressionante tempo sul giro di 7:25,5, la M2 CS è diventata la prima compatta a scendere sotto la soglia dei 7:30, piazzandosi davanti alla RS 3 con un vantaggio di ben otto secondi.

Il merito non è solo dell’incremento di potenza (da 473 a 523 CV), ma anche di un telaio perfezionato, sospensioni ricalibrate e pneumatici ad alte prestazioni, progettati per offrire grip massimo in ogni condizione del tracciato. L’adozione esclusiva del cambio automatico potrebbe aver deluso i puristi, anche se ormai nemmeno Audi RS offre più opzioni manuali.

La M2 CS, alleggerita di circa 30 kg rispetto alla versione standard, rappresenta un concentrato di tecnologia e performance. Rispetto alla RS 3, vanta un surplus di 129 CV, un dato che potrebbe scoraggiare Audi nel tentare un contrattacco con un modello convenzionale.

La sfida non sembra essere terminata. Si ipotizza che a Ingolstadt possano sviluppare una RS 3 ultra-speciale, con interni alleggeriti, turbocompressori rivisitati e gomme progettate ad hoc, per salutare degnamente l’iconico cinque cilindri, oggi unico baluardo dopo l’addio alla TT RS.