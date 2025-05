BMW M2 CS, debutto ufficiale per la sportiva più estrema che mai

Dopo molti mesi di indiscrezioni, scatti rubati e avvistamenti camuffati, BMW ha finalmente alzato il sipario sulla nuova M2 CS, la versione più estrema e affilata della sua compatta ad alte prestazioni. La prima apparizione ufficiale è avvenuta nel contesto esclusivo del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025, mentre la presentazione completa è attesa nei prossimi giorni.

Advertisement

Nonostante il costruttore tedesco non abbia ancora svelato i dati tecnici ufficiali, possiamo già ammirare l’evoluzione stilistica e aerodinamica del nuovo modello. Come da copione per i modelli siglati “CS” (Club Sport), anche questa BMW M2 riceve un trattamento estetico votato all’aggressività e alla performance. Il frontale è stato completamente rivisitato, con prese d’aria maggiorate e nuovi elementi aerodinamici che aumentano la deportanza e migliorano il raffreddamento. Anche il posteriore sfoggia novità, come un inedito spoiler e un estrattore più pronunciato. Il tutto è completato da cerchi in lega specifici e da un impianto frenante potenziato per garantire prestazioni al top in pista.

Advertisement

Non mancano poi i richiami racing, come le grafiche a strisce che rievocano il mondo delle competizioni, e i numerosi dettagli in fibra di carbonio che caratterizzano sia l’esterno che l’abitacolo. Gli interni della M2 CS, seppur non ancora completamente svelati, promettono un mix di sportività e materiali pregiati.

Sul fronte della meccanica, BMW non ha ancora ufficializzato nulla, ma fonti attendibili suggeriscono la presenza di un motore sei cilindri in linea con turbo, capace di sviluppare fino a 520 CV. La trazione dovrebbe essere posteriore, a differenza delle sorelle M3 CS e M4 CS dotate di trazione integrale xDrive. La trasmissione, stando ai primi indizi, sarà esclusivamente automatica, una scelta che farà discutere gli amanti del cambio manuale, soprattutto considerando che la precedente generazione offriva anche la tradizionale leva a sei marce.

L’appuntamento, dunque, è fissato per la prossima settimana, quando la BMW M2 CS 2025 sarà svelata (per davvero) in ogni dettaglio. Ma già ora è chiaro che si tratta di una futura instant classic per gli amanti della guida pura.