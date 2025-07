Dacia, cosa bolle in pentola? Tutte le novità previste fino al 2026

Attualmente, la gamma Dacia conta una sola auto completamente elettrica, ma nei prossimi mesi il marchio è pronto a intensificare la sua transizione verso la mobilità elettrificata. Il piano di rilancio e aggiornamento è ambizioso e prevede restyling, nuove motorizzazioni e modelli inediti in arrivo entro la fine del 2026.

Advertisement

Dacia: tutte le novità attese entro il 2026

Le prime novità riguarderanno Sandero e Jogger, due dei modelli più venduti della casa automobilistica. Entrambi riceveranno un restyling, e nel caso della Sandero si tratterà di una profonda rivisitazione. L’obiettivo dichiarato di Dacia è mantenere il modello ai vertici delle classifiche di vendita in Europa. Per il momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali, ma ci si attende un rinnovamento stilistico in linea con il resto della gamma, concentrato principalmente su paraurti, gruppi ottici e interni, con una modernizzazione del sistema infotainment e l’introduzione di schermi più ampi.

Advertisement

Sul fronte tecnico, sono previste nuove motorizzazioni mild-hybrid, il mantenimento della versione a doppia alimentazione benzina/GPL e, soprattutto, l’introduzione della motorizzazione full-hybrid da 155 cavalli, attualmente disponibile solo sulla recente Bigster. Questa sarà adattata anche per Sandero e Jogger, probabilmente con una potenza leggermente inferiore per la citycar.

Anche i due SUV del marchio, Bigster e Duster, si preparano ad accogliere diverse novità. Entrambi i modelli riceveranno una trasmissione integrale elettrificata, che sarà presentata entro la fine dell’anno, ma che non arriverà sul mercato prima del 2026. Questo nuovo sistema prevede un motore elettrico montato sull’asse posteriore, prodotto da Valeo, e offrirà una soluzione simile a quella già adottata da Jeep per il suo Avenger 4xe, promettendo maggiore versatilità senza compromettere l’efficienza.

Inoltre, Dacia sta lavorando su due nuovi modelli attesi per il 2026: il successore della Spring e la berlina C-Neo. Entrambi i modelli saranno presentati nel corso del prossimo anno, anche se il loro lancio commerciale è previsto per il 2027.

Advertisement

Il successore della Spring, che potrebbe prendere il nome di “Evader”, sarà sviluppato entro 16 mesi e utilizzerà la piattaforma AmpR Small, la stessa prevista per la futura Renault Twingo. Avrà un design più moderno, in linea con l’attuale identità stilistica del marchio, e offrirà un’autonomia stimata intorno ai 250 chilometri, con l’obiettivo di mantenere un prezzo accessibile, idealmente sotto i 20.000 euro.

La futura Dacia C-Neo, invece, sarà disponibile in due varianti: berlina fastback e station wagon. Entrambe saranno basate sulla piattaforma della Bigster e adotteranno la medesima gamma di motorizzazioni, che include quindi mild-hybrid, GPL e full-hybrid, oltre alla possibilità di una versione ibrida con trazione integrale.