BMW M elettriche? Sarà davvero difficile conquistare anche i puristi

Con l’evoluzione della gamma BMW verso una mobilità sempre più elettrificata, una domanda sorge spontanea: come riuscire a coinvolgere gli appassionati cresciuti con il rombo inconfondibile dei sei cilindri in linea e con una guida viscerale e reattiva?

Advertisement

Lo ha spiegato Sylvia Neubauer, vicepresidente del reparto M di BMW, in un’intervista a Top Gear: “È stato complesso mantenere il nostro tradizionale livello di coinvolgimento. I nostri fan storici sono spesso i meno inclini ad abbracciare la transizione elettrica. Ma non possiamo limitarci a questo pubblico, stiamo già osservando un’evoluzione nei gusti e nelle aspettative”.

Advertisement

Pur ammettendo che i puristi della guida costituiscono lo zoccolo duro del brand, Neubauer è convinta che anche loro troveranno pane per i loro denti nelle future M a zero emissioni.

Un esempio concreto è stato fornito da Mike Reichelt, responsabile della divisione Neue Klasse, che ha annunciato l’arrivo della nuova generazione di BMW M3 sia in versione elettrica sia con motorizzazione termica.

Un’altra novità già in strada è la BMW M5 G90, dotata di un poderoso V8 ibrido plug-in da 727 cavalli, capace di coniugare performance esagerate con una modalità di guida completamente elettrica. Certo, il peso è aumentato – circa 600 kg in più rispetto alla F90, ma le prestazioni restano da urlo, e i tecnici hanno lavorato duramente per conservare la maneggevolezza e la precisione tipiche della gamma M.

Advertisement

Secondo Neubauer, la chiave per farsi amare anche nel futuro è mantenere intatta la connessione emotiva tra conducente e vettura: “Non si tratta solo di velocità. Parliamo di quell’intesa istantanea con il telaio, della sicurezza che ti trasmette quando sai esattamente come reagirà in ogni situazione. Questo è il DNA BMW M che vogliamo preservare, anche nell’era elettrica”. Una missione senza dubbio ardua, specie se considerato l’inconfondibile sound che riesce a “sciogliere” anche i cuori più green.