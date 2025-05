BMW i2, nuova elettrica compatta a quattro porte in arrivo entro il 2030

BMW sta preparando il debutto di una nuova protagonista nel panorama delle compatte elettriche e si chiamerebbe BMW i2. Il suo lancio è previsto entro il 2030 e a differenza dell’attuale Serie 2 Coupé, nota per la sua configurazione sportiva a due porte, la futura i2 sarà una quattro porte completamente elettrica, progettata per garantire maggiore abitabilità e un utilizzo quotidiano più versatile.

Con nome in codice “NB8”, questa vettura si posizionerà nella fascia d’accesso della gamma a zero emissioni di BMW, accanto alla futura BMW i1 hatchback. Importante sottolineare che la i2 non sarà un rimpiazzo diretto della Serie 2 Coupé con motore termico, poiché BMW ha deciso di non sviluppare un successore a combustione interna per quel modello.

La i2 rappresenterà una reinterpretazione moderna di un’auto elettrica compatta ma grintosa, pensata per chi cerca divertimento alla guida anche nel mondo dell’e-mobility. A differenza della Serie 2 Gran Coupé attuale, basata su trazione anteriore, la futura i2 offrirà opzioni a trazione posteriore e integrale, confermando l’impegno di BMW nel mantenere la sua inconfondibile dinamica di guida sportiva anche nei modelli di segmento inferiore.

Al Salone di Shanghai 2025, Bernd Korber, a capo del Product Management BMW, ha ribadito quanto i modelli compatti siano fondamentali per il brand dato che sono la porta d’accesso al mondo BMW per molti giovani automobilisti e contribuiscono in modo significativo alle vendite globali.

Anche nella nuova era elettrica, la parola d’ordine resta una, ovvero il piacere di guida. Sotto il cofano (ancora virtuale), la BMW i2 sfrutterà la sesta generazione di batterie cilindriche (Gen6), una tecnologia all’avanguardia che promette maggiore densità energetica, migliore efficienza e un’autonomia stimata attorno ai 700 km con una singola ricarica. È plausibile anche un upgrade prestazionale rispetto all’attuale M235 F74, che raggiunge 312 CV. Maggiori dettagli verranno svelati man mano che ci si avvicina alla sua commercializzazione.