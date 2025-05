BMW M8, graduale addio a una delle coupé più potenti del brand

Nel mondo dell’automotive, i modelli vanno e vengono come le mode: alcuni vengono ritirati definitivamente, altri escono solo da mercati selezionati per motivi strategici. L’ultima vittima di questo ricambio naturale è la BMW M8 Coupé, che, secondo fonti vicine alla rete di vendita, non sarà più ordinabile in un mercato vasto e importante come quello degli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Ulteriore segno di un lento e doloroso addio alla gamma del marchio bavarese.

Advertisement

Lanciata nel 2019 come versione ad alte prestazioni della Serie 8 di seconda generazione, la M8 Coupé si è distinta per il suo propulsore V8 biturbo da 4,4 litri, capace di erogare fino a 617 cavalli nella variante Competition. Abbinata a un cambio automatico a otto rapporti, questa sportiva di lusso ha saputo regalare emozioni forti anche in pista. La BMW M8 Competition 2020 è capace di stupire con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e un tempo sul quarto di miglio di 10,7 secondi. Con il pacchetto M Driver’s Package, tocca i 305 km/h, rendendola una delle BMW più veloci mai costruite. Eppure, tutto questo non è bastato a garantirle una lunga carriera commerciale.

Advertisement

Le vendite, però, risulterebbero deludenti, e sin dall’inizio. Già nel 2020, molti concessionari lamentavano un surplus di esemplari Coupé e Cabrio invenduti. BMW sospese temporaneamente la produzione per far “respirare” gli stock, ma neanche il ritorno nel 2022 ha invertito la tendenza.

Il prezzo elevato (circa 190mila euro in Europa e 140mila negli States, per l’allestimento base, che è diverso) l’ha tenuta fuori portata per molti, spingendo potenziali clienti verso alternative come la Lexus o Porsche.

Secondo indiscrezioni, la M8 verrà completamente eliminata entro il 2026, e al momento non è previsto un successore diretto. Tuttavia, Sylvia Neubauer, vicepresidente per clientela e brand BMW M, ha lasciato intendere che qualcosa di nuovo bolle in pentola: un progetto ad alte prestazioni è già in fase di sviluppo. Non resta che attendere il prossimo capitolo della saga M.