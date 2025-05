Se siete in procinto di acquistare una BMW a propulsione elettrica, potrebbe essere il momento opportuno per concludere l’affare. Nonostante i tassi di interesse per il finanziamento di auto nuove rimangano elevati, spesso oltre il 7% anche per i clienti con una solida posizione creditizia, un nuovo aggiornamento suggerisce che l’offerta di modelli elettrici BMW potrebbe ridursi sensibilmente nel breve periodo.

Stando a quanto riportato da Automotive News, il marchio bavarese avrebbe informato la propria rete di concessionari che la produzione di veicoli elettrificati sarebbe stata momentaneamente sospesa a maggio 2025. Ciò significherebbe un’interruzione temporanea dell’assemblaggio per circa tre o quattro settimane, un lasso di tempo che potrebbe incidere sulla disponibilità di veicoli in stock.

Una buona notizia è che BMW ha rassicurato i rivenditori che non aumenterà i prezzi della maggior parte dei modelli attualmente disponibili almeno fino a giugno. Le uniche eccezioni riguardano la Serie 2 e la sportiva M2, entrambe prodotte in Messico, a causa dei nuovi dazi doganali che possono avere comunque degli effetti sul prezzo finale del veicolo.

L’azienda produce i suoi veicoli elettrici, tra cui i4, i5, i7 e iX, in stabilimenti europei come Monaco e Dingolfing, che sono stati riconvertiti per supportare sia modelli a batteria sia a combustione. Nonostante BMW abbia già previsto l’avvio della produzione della gamma Neue Klasse in Messico entro la fine dell’anno, l’obiettivo è quello di portare la produzione negli Stati Uniti, nello stabilimento di Spartanburg (South Carolina), entro il 2026, proprio per i problemi riscontrati con i dazi dell’amministrazione Trump.

Non è ancora chiaro se BMW stia cercando di anticipare l’entrata in vigore dei dazi incrementando le importazioni di veicoli elettrici in anticipo. Tuttavia, il fatto che l’azienda produca molti dei suoi modelli su ordinazione rende le sue scorte più vulnerabili a cambi improvvisi della politica commerciale.