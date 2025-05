BMW M350 e i3: tutto quello che sappiamo sui modelli Neue Klasse in arrivo

Per un purista della guida termica o per un “pioniere” dell’elettrico, la nuova generazione della BMW Serie 3 promette di avere una variante per ogni esigenza. Il marchio bavarese è infatti al lavoro su due configurazioni distinte della sua iconica berlina, identificate dai codici di progetto “G50” per le versioni con motore a combustione e “NA0” per le varianti full electric.

Entrambe le Serie 3 sono state recentemente immortalate durante le intense sessioni di collaudo sul leggendario tracciato del Nurburgring. Esteticamente, i prototipi appaiono sorprendentemente simili, ma le differenze sotto il cofano sono sostanziali.

La versione a benzina con quattro terminali di scarico posteriori non è una BMW M3 vera e propria, bensì la futura M Performance, probabilmente ribattezzata M350. Secondo indiscrezioni, potrebbe vantare una potenza di 417 CV, rappresentando un upgrade rispetto all’attuale M340i.

Dall’altra parte, la BMW i3 completamente elettrica sfoggia una parte anteriore più compatta, anche se difficile da distinguere nei video spia. La presenza della targa con la “E” finale e l’adesivo giallo ad alta tensione ne confermano la natura a zero emissioni. Il comportamento su strada, ancora acerbo, evidenzia un certo rollio, ma è prematuro giudicare una vettura in fase prototipale.

Il debutto ufficiale della nuova Serie 3 e della i3 è atteso nel 2025, mentre le rispettive versioni ad alte prestazioni, siglate “G84” e “ZA0”, arriveranno non prima della fine del decennio. Entrambe le declinazioni sportive saranno visivamente molto simili, come confermato da Mike Reichelt, a capo del programma Neue Klasse, la nuova chiacchieratissima piattaforma 100% elettrica di BMW.

Le novità non si limitano alla meccanica. Ci sarà un netto salto tecnologico a bordo, con il sistema iDrive di nuova generazione e un ampio display touch da 17,9 pollici, riduzione dei comandi fisici e una proiezione Panoramic Vision su tutta la base del parabrezza. In opzione, anche un futuristico head-up display 3D.

La produzione della BMW i3 sarà centralizzata a Monaco di Baviera, dove la Serie 3 è nata negli anni Settanta. Tuttavia, le versioni endotermiche verranno probabilmente realizzate a Dingolfing, dato che lo stabilimento storico sarà convertito esclusivamente alla produzione di veicoli elettrici entro il 2027.