BMW M3 elettrica, rivoluzione Neue Klasse pronta per il 2027

Entro il 2027, BMW compirà un passo storico: lancerà la prima M3 100% elettrica. Un’innovazione epocale per il marchio bavarese, che da tempo sta mettendo alla prova su strada e in circuito i primi prototipi della nuova nata.

Sfruttando le immagini e i video “rubati” dei muletti, si può immaginare il possibile design definitivo della futura BMW M3 elettrica (il cui nome potrebbe essere iM3). Nel rendering di Motor1, la berlina ad alte prestazioni mantiene lo spirito aggressivo che da sempre caratterizza la M3, ma lo evolve in chiave moderna con superfici tese e linee essenziali.

Il muso si distingue per i fari sottili e appuntiti, incorniciati da una versione rivisitata della tradizionale griglia a doppio rene, che si estende fino a sfiorare i passaruota. Il profilo laterale è scolpito e dinamico, grazie a maniglie a filo della carrozzeria, parafanghi pronunciati e un assetto ribassato. Se frontalmente si respira sportività pura, posteriormente il look potrebbe diventare ancora più estremo, con fanali orizzontali e un generoso diffusore aerodinamico, come suggeriscono i teaser ufficiali. A completare l’estetica troviamo cerchi in lega di grande diametro, probabilmente da 21 pollici, che rafforzano il carattere grintoso della vettura.

Dal punto di vista tecnico, la nuova M3 a zero emissioni poggerà sulla piattaforma Neue Klasse, con quattro motori elettrici (due per asse) capaci di sviluppare una potenza complessiva di circa 700 cavalli. La gestione della trazione sarà totalmente variabile e ogni ruota verrà controllata in modo indipendente grazie a sensori ultra-rapidi che monitorano continuamente sterzata, accelerazione e aderenza.

Si prevede una dinamica di guida istantanea e reattiva, con prestazioni straordinarie: lo scatto da 0 a 100 km/h potrebbe essere coperto in circa 3,5 secondi, rivaleggiando, e forse superando, l’attuale M3 CS termica. Per arricchire l’esperienza di guida non mancherà un sound studiato ad hoc, simile a quello già proposto sulla Hyundai Ioniq 5 N, capace di rendere ancora più coinvolgente la progressione dell’elettrico.

Il debutto commerciale è atteso per il 2027, ma i lavori di sviluppo della prossima M3 sono in fase molto avanzata e potremmo vedere il modello definitivo già nel corso del 2026. Nel frattempo, a Monaco di Baviera è in costruzione un nuovo stabilimento produttivo dedicato esclusivamente alla piattaforma Neue Klasse, che ospiterà anche altri modelli rivoluzionari.